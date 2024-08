Die Jungtiere wiegen laut Zoo jeweils 169 Gramm und 136 Gramm und sind circa 14 Zentimeter lang – etwa die Größe eines kleinen Meerschweinchens. Sie sind nahezu nackt, taub, blind und rosa – die prägnante schwarz-weiße Fellzeichnung bekommen sie erst später.

„Ich bin erleichtert, dass die beiden gesund auf die Welt gekommen sind“, sagte Tierarzt und Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem laut Pressemitteilung. „Die Kleinen machen einen munteren Eindruck, und Mutter Meng Meng zeigt uns allen, was das Wort „Bärenliebe“ bedeutet – sie kümmert sich rührend um ihren Nachwuchs.“

The female panda Meng Meng was artificially inseminated on March 26. dpa

Meng Meng was artificially inseminated on March 26. On August 11, two heartbeats were detected by ultrasound – just eleven days later, the cubs were born. According to the zoo, the gestation period was 149 days.

Meng Meng and the little ones will spend the first time in the panda stable; they will not be visible to zoo visitors for the time being. Panda father Jiao Qing is not involved in raising them.