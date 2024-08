Deshalb hat Reif inzwischen detaillierte Kenntnisse, was die Fitnessvorlieben in den unterschiedlichen Zeitzonen angeht. Ihre deutschen Follower zum Beispiel haben ein Faible für Bauchübungen, während die Chinesen am liebsten tanzen. So berichtete Reif es jüngst auf dem Youtube-Festival in Berlin. Im Land der Mitte muss sie ihren Fans nicht mit Kraft-Work-outs kommen, die wollen sich zu guter Musik bewegen.

Die kleine Länderkunde basiert nicht auf wissenschaftlichen Daten; das ist für einen Erfolg auf Youtube gar nicht notwendig. Die Unter­nehmerin reist viel und fertigt bei diesen Gelegenheiten auch gleich neue Fitnessvideos an. Dabei kommt es schon mal vor, dass fremde Menschen – man darf vermuten: vor allem Frauen – ihrer virtuellen Personal Trainerin um den Hals fallen. Bei diesen zufälligen Aufeinandertreffen lerne sie viel über die unterschiedlichen Vorlieben, sagt Reif.

Die Corona-Zeit verlieh ihrer Karriere einen Schub

Die Autodidaktin ist schon seit zehn Jahren auf der Plattform, die im nächsten Jahr ihr zwanzigjähriges Jubi­läum feiert. So gesehen ist Reif ­also ein Youtube-Urgestein, ein klassischer Fall des beharrlichen Aufstiegs, wie man ihn in diesem Kosmos häufiger antrifft. Das unterscheidet sie etwa vom Youtube-Phänomen Noel Robinson, der in den vergangenen eineinhalb Jahren mit kurzen Tanzvideos in Rekordgeschwindigkeit zu einer weltweiten Berühmtheit wurde: Inzwischen versammelt er mehr als 17 Millionen Follower hinter sich.

“Slow and steady” is Reif’s motto, at least when it comes to her rise, even if the past few years have been the decisive ones. The Corona period, in which many fitness studios had to close, has certainly given her career a real boost.

The work-out video business is hard work, even if the former A-level graduate from Karlsruhe surprisingly rarely breaks a sweat. If she ever gets out of breath, her viewers don’t really notice, because unlike in the countless fitness videos from the 1980s, she hardly speaks and certainly not in a commanding tone. The necessary drive is provided by the music, which she doesn’t leave to chance but rather by a long-term collaboration with Warner Music.

It effortlessly handles all formats

This also helps with her international success: at most a fifth of her fans live in Germany, the rest all over the world, including China. The balancing act between the different preferences doesn’t seem to bother her much: she handles all formats effortlessly.

In her case, her success is also supported by a small group of companies that she has built up over the past few years. She also sells her own cookbooks, several fashion lines and the food brand “Naturally Pam”, which offers protein bars and muesli.