Palma Futsal: Barrón (p.), López, Campos, Marlon and Vilela. Substitutes: Fabio (ps), Joao, Claudino, Nunes, Mati Rosa, Hamza, Higor and Lolo. Coach: Antonio Vadillo.

Burela: Kaluza (p.), Lucho, Diz, Pazos and Quintela. Substitutes: Edu (ps), Renato, Matamoros, Rodríguez, Míguez, Giasson and Nito. Coach: Juanma Marrube.

Goals: 1-0, Marlon (8 ‘); 2-0, Nunes (11 ‘); 3-0, Nunes (13 ‘); 4-0, Lolo (15 ‘); 5-0, Mati Rosa (19 ‘); 6-0, Vilela (29 ‘); 7-0, Rafa López (34 ‘); 8-0, Raúl Campos (34 ‘); 8-1, Matamoros (36 ‘); 8-2, Renato (38 ‘).

Referees: Rodrigo Miguel and Sánchez-Molina Tapiador.

Incidents: no spectators at the Palau Municipal de Son Moix due to the pandemic.