Padre Pio: the cast (actors) of the Canale 5 miniseries with Sergio Castellitto

What is the complete cast (actors) of Padre Pio, the miniseries broadcast again tonight – August 1, 2023 – on Canale 5? Below is the list of actors with their respective roles:

Sergio Castellitto: Padre Pio

Jürgen Prochnow: apostolic visitor

Lorenza Indovina: Cleonice

Raffaele Castria: Father Agostino of San Marco in Lamis

Flavio Insinna: Father Paolino

Pierfrancesco Favino: Emanuele Brunatto

Severino Saltarelli: Priest Satan

Andrea Buscemi: Superior

Anita Zagaria: mother of Padre Pio

Bruno Cariello: father of Padre Pio

Franco Trevisi: bishop of Manfredonia

Fabio Bussotti: Fra Camillo

Roberto Chevalier: Father Agostino Gemelli

Gianni Bonagura: Father Benedict of San Marco in Lamis

Loris Pazienza: Padre Pio as a child

Elio Germano: Padre Pio boy

Tosca D’Aquino: Lea Padovani

Lucia Tartaglia:

Pink Planet: Carmela Morcaldi

Claudia Muzii: Filomena

Camillo Milli: Monsignor Pannullo

Adolfo Lastretti: Father Raffaele

Pietro Biondi: High Prelate

Sergio Albelli: the Wayfarer

