Die Landwirte haben Christoph Paartz von der Gruppe „Land schafft Verbindung“ zu Özdemir vorgeschickt, um ihrem Unmut Luft zu machen. „Wir haben immer wieder das Gefühl, dass wir nicht verstanden werden und uns Ignoranz entgegenschlägt“, sagt der Landwirt aus Güstrow. Im persönlichen Gespräch bezeichnet er den Minister als „Möchtegernöko“. Er gewinne auf seiner Reise einen falschen Eindruck von der Realität, die Berliner Politik vernachlässige die Bauern und die Probleme auf dem Land. „Das Kernthema so liegen zu lassen ist ein Schlag ins Gesicht“, sagt er.

Özdemir hält dagegen, erklärt, worauf die Reise abzielt, und sagt, am Tag zuvor habe er einen Archehof besucht. Paartz gibt sich nicht zufrieden, wird grundsätzlicher, wirft der Politik Unehrlichkeit vor. Dann klagt er über zu niedrige Getreidepreise, Billigimporte aus der Ukraine, Bürokratie und Fehler bei der Ausweisung der „roten Gebiete“, in denen die Nitratwerte zu hoch seien. Die Bauern applaudieren. Özdemir hört zu, bleibt ruhig, gibt sich verständnisvoll. „Das muss ich jetzt richtigstellen“, sagt er, als Paartz vom ukrainischen Getreide spricht, das die Preise kaputt mache.

Bauern fühlen sich von Özdemir im Stich gelassen

Die Landwirte in Lüchow-Dannenberg, dem nach Einwohnerzahl kleinsten Landkreis Deutschlands, fühlen sich im Stich gelassen. Weit mehr als 50 Prozent der Menschen seien hier in der praktischen Landwirtschaft sowie in vor- und nachgelagerten Sparten tätig, sagt Paartz, der selbst ökologisch wirtschaftet. „Wenn man hier die Bauern kaputt macht, sind die Dörfer und diese ländlichen Regionen tot. Dann braucht sich hier auch niemand mehr mit Industrie anzusiedeln, weil dann keiner mehr da ist.“ Özdemir betont, er wisse um die Bedeutung des ländlichen Raums. Schließlich lebten zwei Drittel der Menschen in Deutschland auf dem Land, sagt er. Die Hälfte des Mittelstands sei dort verankert, viele „Hidden Champions“. Die Bauern besänftigt das kaum. „Als Landwirt hat man Zukunftsängste und weiß nicht, wohin man gehen, in was man investieren soll. Morgen heißt es das und übermorgen das“, sagt Landwirt Alexander Barge. Am Ende der Diskussionsrunde applaudieren die Bauern, doch die Stimmung bleibt angespannt. „Ein Grund mehr, nie wieder grün zu wählen“, sagt eine Frau, als die Diskussion zu Ende ist.

Immer wieder betont Özdemir auf seiner Reise, dass gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land das Ziel sein müssten. Deshalb habe er sich im Haushalt dafür eingesetzt, dass keine Mittel in seinem Bereich gekürzt werden, etwa bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, die etwa in die Sanierung von Dorfkernen fließe.

Zugleich gibt sich der Minister selbstkritisch, wenn es um die Politik seiner Partei geht. Als ihn der Moderator auf dem Leserforum in Schwerin mit der Wut der Bauern über die überbordende Bürokratie konfrontiert, sagt Özdemir: „Wenn der Eindruck so ist, dann liegt es an uns.“ Nur zu sagen, man müsse es besser erklären, reiche nicht. Er sehe, dass sich die Menschen auf dem Land nicht immer von den Grünen abgeholt fühlten. „Die Grünen werden traditionell stärker als Partei der Universitäts- und Großstädte wahrgenommen. Wahrscheinlich haben wir hier und da dazu beigetragen, dass das so ist“, sagt er. „Aber die gute Nachricht ist: Das kann man ändern.“

Özdemir selbstkritisch zur Politik der Grünen

Viele Themen fernab der Landwirtschaft kommen an diesem Abend beim Landwirtschaftsminister zur Sprache: die Unpünktlichkeit der Bahn, die niedrige Geburtenrate, die Fehler im Bildungssystem, die Schuldenbremse. Die Bürger äußern auch ihren Unmut über höhere Netzentgelte als im Süden, wo Mecklenburg-Vorpommern doch Vorbild bei der Energiewende sei. Auch bei der Mobilität sehen sich die Menschen im Rückwärtsgang. „Auf dem Dorf nützt uns keine Eisenbahn“, sagt ein Gast, ehemaliger Landwirt. „Und wenn, dann halten die nicht bei Aldi und Penny.“ Özdemir stimmt zu: „Das Auto wird auf dem Land seine Rolle behalten. Da müssen wir sehen, dass wir beim Thema CO 2 besser werden.“

Ein aufgebrachter Landwirt nutzt zum Schluss die Gelegenheit für eine Generalabrechnung mit den Grünen. Neben Grundsatzkritik stört er sich an der Stilllegung von Flächen oder der aus seiner Sicht unsinnigen Förderung für Schweinehalter. Özdemir hält mit Fakten dagegen, erklärt Zusammenhänge und macht klar, dass er sich immer in einem Dilemma befindet und sein nationaler Spielraum oft begrenzt ist. Gehe er auf konventionelle Höfe, schimpften die Ökos, er kümmere sich nicht genug um sie – und umgekehrt. „Das andere, was ich höre, ist, ich sei ein grün lackierter Schwarzer, Julia Klöckner mit einer anderen Frisur.“ Am Ende klatschen alle im Publikum, einige wollen ein Selfie.

Ähnlich wie beim Leserdialog klingt auch bei den Ortsterminen durch, wo auf dem Land der Schuh drückt: bei der Suche nach Fachkräften, dem Ausbau der Infrastruktur, der Energiewende. Die Fahrt von Ort zu Ort durch verödete Ortskerne und über marode Landstraßen untermalt das. Doch das soll nicht im Mittelpunkt dieser Reise stehen. „Es wird immer darüber geredet, was nicht gut ist. Das muss man auch lösen. Aber vieles läuft auf dem Land auch besser, als man vielleicht denkt“, sagt Özdemir. So trifft er viele Macher, motivierte Bürger, die ihre Dörfer verbessern, anpacken, die Gemeinschaft stärken, intelligente Lösungen oder Geschäftsmodelle gefunden haben. Dabei wird er mit offenen Armen empfangen, Kritik gibt es kaum, stattdessen Lob, zum Beispiel für Fördergelder, die Dorfprojekte erst möglich gemacht hätten. Unterschwellig schwingt mit, dass sich die Bürger mehr Einigkeit in der Politik wünschen.

Özdemir will nah an den Bürgern sein

„Besonders gefreut“ habe sich Özdemir auf den Besuch des Dachdeckerbetriebs Huber in Mecklenburg-Vorpommern, sagt er vor Ort. „Ich habe viel von meiner Kindheit in der Werkstatt verbracht“, seine Nachbarn seien Raumausstatter gewesen. „Aber welche Schwierigkeiten sie haben, ist vom fernen Berlin immer schwer mitzukriegen“, sagt er. Ein Wirtschaftspraktikum bei einem Dachdecker vor seiner Zeit als Minister habe ihm das vor Augen geführt. „Da merkt man, was für harte Arbeit das ist.“ Der Dachdeckerbetrieb Huber, geführt von zwei Brüdern, gilt als Leuchtturm: Neben Bedachungen gehören auch erneuerbare Energien zum Geschäft, der Betrieb baut Photovoltaikanlagen ein und bietet den Kunden Energielösungen an. Das sei eine „Win-win“-Lösung, findet Özdemir. Am Rande geht es auch um den Fachkräftemangel, ein Problem, das den Betrieb wie viele andere Handwerksbetriebe besonders auf dem Land umtreibt.

So nah wie möglich am Bürger sein lautet die Devise des Ministers. Auf der Reise heißt das: Mit dem Planwagen durchs Dorf, Drohne fliegen, in der Mosterei Saft abfüllen, mit Kindern im Dorf Ball spielen, ein Vogelhaus zusammenbauen. Dabei macht er klar: Es geht ihm um die Themen, nicht primär um das Parteibuch. Egal, ob auf einem Bioland-Streuobstbetrieb im Biosphärenreservat seine Stammwähler wahrscheinlich eher vertreten sind als an anderen Orten auf dem Land.

„Ich wüsste nicht, was die Grünen hier besser machen könnten“, sagt Özdemir, als ihm der Bürgermeister von Neustadt-Glewe vom Energiekonzept der Stadt erzählt. Dort ist die Energieversorgung längst autark, seit 30 Jahren gibt es ein Geothermiekraftwerk, hinzu kommen Photovoltaik, Windenergie und Biogas. „Die Grünen gibt es bei uns so gut wie nicht“, sagt Bürgermeister Steffen Klieme. „Das machen wir von der CDU mit.“