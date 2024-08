Nach einem über sechsstündigen Bietergefecht in Dallas erhielt ein anonymer Käufer am Sonntag den Zuschlag. Vor zwei Jahren hatte eine signierte Sammelkarte des früheren Baseball-Stars Mickey Mantle aus dem Jahr 1952 bei einer Versteigerung dieses Auktionshauses für 12,6 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt.

Geschichte hinter dem Sammlerstück

Das Trikot hatte Babe Ruth in Spiel drei der World Series seiner New York Yankees gegen die Chicago Cubs am 1. Oktober 1932 getragen. Im fünften Inning des hitzigen Spiels zeigte Ruth mit seinem Schläger mutmaßlich auf die Tribüne des Außenfelds, bevor er einen Home Run gegen den Chicago Cubs-Pitcher Charlie Root in diese Richtung schlug.

Die Geste wurde so interpretiert, dass Ruth damit signalisierte, wohin er den Ball gleich schlagen würde – „The Called Shot“ (Der gezielte Schlag). Ruth selbst soll gesagt haben, er habe ihn vorausgesagt. Es war Ruths letzte World Series und der „Called Shot“ sein letzter Home Run im wichtigsten Baseball-Wettbewerb der Welt. Die Yankees gewannen das Spiel mit 7:5 und holten durch ein 13:6 tags darauf die World Series.

The object of desire: In this jersey, Babe Ruth manages to deliver the special blow with presumed announcement. AP

Ruth won the World Series seven times and is one of the most important professional baseball players in US history. He was one of the first five players elected to the Baseball Hall of Fame in 1936.

Back in 2019, one of Ruth’s jerseys went under the hammer at an auction in New York for $5.6 million (€5 million at the time). In addition, one of his rackets was auctioned off for $1.7 million two years ago.

According to the auction house, Ruth gave the jersey to one of his golf buddies in Florida around 1940, and it remained in the family for decades. In the early 1990s, the daughter sold it to a collector. It was then auctioned for $940,000 in 2005 and remained in a private collection until it was transferred to the auction house this year.