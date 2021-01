Options Sports journalists chose e-athlete of the year for the first time: NHL hockey player Arttu Mustila was chosen

The Federation of Sports Journalists announced on Wednesday the best athletes of the year 2020.

Sports journalists on Wednesday, the federation unveiled the best athletes in the 2020 sports. This year, the best of its kind was named in a total of 70 different species. Due to the corona pandemic, the federation did not select the best athlete in agility, climbing, roller skating, skateboarding, figure swimming, swimming and water polo.

The best athlete of the year was chosen to be the fast kite who beat up the summer with steady results Annimari Korte. The best hockey player was the defending star of Dallas Stars Miro Heiskanen and the best footballer Leverkusen goalkeeper Lukas Hradecky. The number one skier of the year was Puijo Ski Club Iivo Niskanen.

The NHL hockey player was chosen as the best in electronic sports Arttu Mustila. The Federation of Sports Journalists selected the best e-athlete for the first time now, but only sports-related games were eligible.

The Athlete of the Year will be selected at the Sports Gala on Thursday night.

The best athletes in the sport in 2020:

Aerobics: Fanny Samppa, Turku Sports Association

Downhill skating: Mirko Lahti

Alpine sports: Samu Torsti, Vasa Skidklubb

American football: Tino Ndongo, Kuopio Steelers

Biathlon: Kaisa Mäkäräinen, Kontiolahti Athletes

Shooting sports: Marika Salmi, Orimattila Region Sports Shooters

Motorsport: Valtteri Bottas

Beach volley: Riikka Lehtonen – Niina Ahtiainen

Billiards: Heikki Niva, Espoo Billiard Club

Curling: Milja Sullanmaa, Hyvinkää Curling

Darts: Marko Kantele, Samuli Blues (Vääksy)

E-sports: Arttu Mustila

Freestyle: Elias Syrjä, Freestyleseura Moebius (Helsinki Metropolitan Area)

Frisbee golf: Niklas Anttila, Vuorelan Veikot (Siilinjärvi)

Futsal: Jukka Kytölä, Kaos Mantova (Italy) / Campus Dynamo (Jyväskylä)

Golf: Sami Välimäki, Nokia River Golf

Ski orienteering: Tuomas Kotro, Kymin Orienteering (Kotka)

Aviation: Hannu Nurmiranta, Karhula Aviation Club

Football: Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen (Germany)

Archery: Antti Tekoniemi, Tampere Archers

Judo: Martti Puumalainen, Meido-Kan (Helsinki)

Hockey: Miro Heiskanen, Dallas Stars (USA)

Ice hockey: Tuomas Määttä, Edsbyns IF (Sweden) / SKA Neftjanik (Russia)

Karate: Titta Keinänen, Eura Karate Club

Bowling: Tuula Tamminen, aCat (Hyvinkää)

Basketball: Lauri Markkanen, Chicago Bulls (USA)

Handball: Nico Rönnberg, Cocks (Riihimäki) / US Ivry (France)

Volleyball: Kaisa Alanko, Nantes (France)

Snowboarding: Rene Slope

Field hockey: Tommi Rantala, HC Kilppari (Turku)

Cross-country skiing: Iivo Niskanen, Puijo Ski Club (Kuopio)

Canoeing: Jeremy Hakala, Kangasala Canoes

Fencing: Niko Vuorinen, Helsinki Swordsmen

Snowmobiling: Aki Pihlaja, Lapland Snowmobilers

Motorcycling: Lasse Kurvinen, Heinola Motor Club

Motor boating: Alexander Lindholm, Porvoo Motor Boating Club

Mountaineering: Antti Aalto, Kitee Athletes

Modern 5-match: Laura Salminen, Helsinki Modern 5-match

Boxing: Robert Helenius

Wrestling: Elias Kuosmanen, Helsinki Haka

Weightlifting: Eero Retulainen, Turku Athletics Club

Baseball: Emma Körkkö, Kirittäret (Jyväskylä)

Speed ​​skating: Samuli Suomalainen, Helsinki Skateboarders

Kickboxing: Jenna Puurunen, Järvenpää Ringing Bears

Sailing: Oskari Muhonen, Espoo Yacht Club

Cycling: Jaakko Hänninen, AG2R La Mondiale (France) / TWD-Länken (Lahti)

Bike orienteering: Andre Haga, OK Botnia (Kokkola / Kruunupyy)

Table tennis: Benedek Oláh, Seinäjoki Sisu and Jura Morez (France)

Riding: Henri Ruoste, Turku Region Riders

Trotting sports: Santtu Raitala

Ringette: Anne Pohjola, Lapinlahden Luistin -89

Rugby: Kalle Välimäki, Sumner Rugby Club (New Zealand)

Floorball: Sami Johansson, Classic (Tampere)

Rowing: EevaKarppinen, Neste Rowers (Turku)

Squash: Emilia Soini, Espoo Squash Rackets Club

Badminton: Nella Nyqvist, Helsingfors Badminton Club

Orienteering: Olli Ojanaho, Helsinki Navigators

Taekwondo: Johanna Nukari, Espoo Hwarang Team

Figure Skating: Emmi Peltonen, Figure Skating in South Vantaa

Dance Sports: Gleb Bannikov and Ada Varstala, Dance Club Master (Helsinki)

Tennis: Emil Ruusuvuori, HVS-Tennis (Helsinki)

Thai Boxing: Surachai Sosom, Combat Academy of Finland (Helsinki)

Darts: Jasmin Suomalainen, Ilmajoki Darts Club

Triathlon: Henrik Goesch, Turku Sports Federation

Swimming: Ida Hulkko, TaTU Tampere

Freestyle: Makwan Amirkhani

Powerlifting: Leena Vatanen, Kiuruvesi Athletes

Gymnastics: Joonas Kukkonen, Espoo Scaffolding Masters

Combined skiing: Ilkka Herola, Puijo Ski Club (Kuopio)

Athletics: Annimari Korte, Helsingfors IFK

Nina Jakonen