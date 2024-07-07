The sales strategy of Omoda and Jaecoo in Italy is taking shape. The new brand of the Chery Group has in fact officially entered the Italian market with Omoda 5, already available for orders and Jaecoo 7 which will be available from September, while also announcing the network of partner dealers that will support the brand in its operations in our country.
Omoda and Jaecoo’s Strategy
Omoda and Jaecoo have thus chosen to rely on a network of partners with dealers throughout the country. As explained by the Chinese brand, the sales network has been “built to offer an impeccable purchasing experience and after-sales service. The dealerships, set up with graphics and furnishings that reflect the style and values of the Omoda and Jaecoo brands, offer a modern and welcoming environment and professional and personalized advice for choosing the vehicle best suited to the needs of each customer. The showrooms, strategically located throughout the area with the annexed assistance centers, guarantee rapid and efficient maintenance and repair services with original spare parts and cutting-edge technologies.“
Partner dealerships
So where can you buy Omoda and Jaecoo? Here is the network of dealers that the Chinese brand of the Chery Group will rely on: Ambrosi, Amica & C., Autocity Lecce Srl, Autoingros Torino, Autoserenissima 3.0, Autostar Flaminia, Autoteam, Brandini, Carraro, Clerici Auto, Comer Sud, Contauto Due, De Bona, Errepiu, Euromotor Automobili, Galdieri Auto, GE Group, Gino, Bossoni Group, Ferrari Group, Lodauto, Mocautogroup, Ms Auto, Paradiso, Pasquarelli Auto, Pieralisi F.lli, Prezioso Federico, Venus, Ambrosi, Amica & C., Autocity Lecce, Autoingros Torino, Autoserenissima 3.0, Autostar Flaminia, Autoteam, Brandini, Carraro, Clerici Auto, Comer Sud, Contauto Due, De Bona, Errepiu, Euromotor Automobili, Galdieri Auto, GE Group, Gino, Bossoni Group, Ferrari Group, Lodauto, Mocautogroup, Ms Auto, Paradiso, Pasquarelli Auto, Pieralisi F.lli, Precious Federico, Venus.
#Omoda #Jaecoo #partner #dealers #FormulaPassion.it
В связи с постоянным повышением коммунальных тарифов, вложение средств в установку теплосчетчика в квартире является на сегодняшний день одной из самых выгодных инвестиций, способных окупиться за один отопительный сезон.
ООО «Е-Инжиниринг Ко» осуществляет установку тепловых счетчиков в Киеве и Киевской области на горизонтальную разводку системы отопления и является одним из лидеров в данном сегменте: только за 2014-2015 годы мы установили более 15 000 приборов учета тепла.
Цена от 4000 грн.
Заказать услугу
Задать вопрос
Сантехнические услуги
Установка счетчика воды под ключ
Разработка проекта установки
Поверка счетчиков тепла
Установка счетчика тепла под ключ
Что включает в себя услуга?
Мы предоставляем комплексную услугу по установке квартирных счетчиков тепла, которая включает в себя:
получение технических условий (опционально, в зависимостиот ЖЭКа); монтаж теплосчетчика;
разработку и согласование проекта на узел учета тепловой энергии;
сопровождение и консультацию клиентов по вопросам экономии тепловой энергии.
Наличие собственного сервисного центра, а также поверочной лаборатории позволяет нам качественно и оперативно осуществлять послепродажное обслуживание квартирных и общедомовых счетчиков тепла различных производителей. Гарантия и межповерочный интервал для счетчиков, предлагаемых нашей компанией, составляет 4 года.
Сопутствующие товары
UltraMeter-Х (модель G) DN 15 1/2? теплосчётчик механический
2 650
?
Купить
UltraMeter DN15 теплосчётчик ультразвуковой
3 200
?
Купить
UltraMeter DN20 теплосчётчик ультразвуковой
3 400
?
Купить
UltraMeter DN32 теплосчётчик ультразвуковой
12 550
?
Купить
Установка теплосчетчика: цена, типы и выбор прибора учета тепла
Для квартирного учета применяются ультразвуковые и механические счетчики тепла. Механические приборы, как правило, немного дешевле (стоимость механического счетчика с установкой на 10-15% ниже, чем ультразвукового), но при этом имеют ряд недостатков: чаще выходят из строя; не отличают воздух от горячей воды, не имеют возможности для самодиагностики. Поэтому мы рекомендуем устанавливать нашим клиентам именно ультразвуковые теплосчетчики, хотя в наличии имеются оба типа приборов.
При выборе счетчика также стоит обратить внимание на следующие параметры, от которых зависит функциональность, а также возможные дополнительные эксплуатационные расходы:
Наличие коммуникационных опций, к примеру, проводного выхода M-Bus либо радиомодуля. На данный момент присутствует четкая тенденция к интеграции счетчиков в системы автоматического сбора данных. Использование счетчиков с радиомодулями пока слабо распространено по причине значительной стоимости таких систем. В то же время начинают активно реализовываться проводные системы M-Bus, поэтому отсутствие данной опции может привести к необходимости докупать дополнительные модули.
Срок службы батареи (6 или более лет). Некоторые компании поставляют счетчики с батареей, рассчитанной на 5-ти или 6-ти летний срок эксплуатации. Таким образом, при следующей периодической поверке, которая проводится каждые 4 года, необходимо производить замену батареи, что ведет к дополнительным затратам (ориентировочно, 15-25 $).
Единицы учета и отображения тепловой энергии. Счетчики могут вести учет и отображать данные в гигакалориях (Гкал), киловатт-часах (кВч), мегаватт-часах (МВч) или гигаджоулях (Гдж). Наиболее удобной для Украины является отображение в Гкал, так как в данных единицах установлен тариф и принимаются показания теплоснабжающими компаниями.