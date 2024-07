Dass das Baden in der Seine eigentlich verboten war, hat die Pariser nie gestört. Geschwommen wurde immer – sommers wie winters, nackt und bekleidet, aus Spaß an der Freude oder zu Reinigungszwecken, in Gegenwart und Vergangenheit. Erste Spuren des Badens in der Seine sind bereits aus dem siebzehnten Jahrhundert überliefert, als sich am Quai Sully (unweit des Rathauses, wo sich erst vor wenigen Tagen auch die Bürgermeisterin Anne Hidalgo in die frisch gereinigten Fluten wagte) noch ein Strand befand, der von ­Wäscherinnen und Kürschnern bevölkert war. Männer und Frauen badeten dort zwar durch aufgespannte weiße ­Tücher getrennt voneinander – aber unbekleidet. Kein Wunder, dass diese Praxis bald untersagt wurde, allerdings dauerte es nicht lange, bis man sie an anderer Stelle wieder aufgriff. Beliebt unter Schwimmern im achtzehnten Jahrhundert soll vor allem die östliche Spitze der Île de la Cité gewesen sein, die man „le terrain“ nannte und, um weniger Anstoß zu erregen, gerne im ­Dunkeln frequentierte.

Schon Ende des achtzehnten Jahrhunderts, 1785, entstand ein Vorläufer jener Schwimmboote, die später so zahlreich an den städtischen Ufern des Flusses auftauchten. Das von Bar­thélemy Turquin gegründete Bad, das sein Schwiegersohn Gérard Deligny im Jahr 1801 übernahm, ausbaute und unter seinem Namen bekannt machte, wurde wohl auch deshalb zum beliebtesten dieser schwimmenden Bäder, weil es ewig hielt, auf ikonischen Fotografien verewigt und in Filmen wie Éric Rohmers frühem „La carrière de Suzanne“ (1963) gewürdigt wurde – kurzum, weil die Bilder dicht an dicht sich auf den schönen Holzpaneelen bräunender Körper ihren beachtlichen Teil zum Bild von Paris als moderner Metropole beitrugen. Dass nicht jeder Gefallen an dem Schauspiel fand, das vor allem in den Sechzigerjahren auf den Brettern des Schwimmbads geboten wurde, versteht sich. Anfang der Siebziger etwa soll sich der Politiker Emmanuel Hamel in einem Brief an den Innen­minister über die oben ohne sich sonnenden Damen beschwert haben, die die Konzentration der das Bad überblickenden Ab­geordneten der Nationalversammlung störten. Das Pro­blem löste sich von selbst, als das schwimmende Schwimmbad 1993 aus ungeklärten Gründen in der Seine versank.

Wie alle Bäder, von denen die meisten entstanden, nachdem 1923 aufgrund von zahlreichen Todesfällen und wachsendem Schiffsverkehr ein striktes (und strenger überwachtes) Badeverbot in der Seine erging, bezog die „Pis­cine Deligny“ ihr Wasser aus dem Fluss – gefiltert wurde es aber erst mit Beginn der Zwanzigerjahre.

Dabei dürfte die Seine, die auf den Gemälden der Impressionisten so fein schimmerte und zum viel zitierten Topos in Literatur und Dichtung der Belle Époque wurde, schon zur Jahrhundertwende eine ziemlich üble Brühe gewesen sein. Klagen über die Wasserqualität fanden sich bereits 1887 im „Figaro“, wo von einer „schlammigen und vergifteten Flüssigkeit“ und „dem Dreck der Ausgüsse“ zu lesen war. Dennoch meinten Forscher eines Laboratoriums noch 1921 in „La Liberté“, es reichte aus, die Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen, also beim Schwimmen vor allem den Mund zu schließen, „um so wenig wie möglich von der Kulturbrühe zu schlucken, in der man sich tummelt“.

Aber das war einmal. Gut einhundert Jahre (und eine Investition von 1,4 Milliarden Euro) später soll die Seine pünktlich zum Beginn dieser Olympischen Spiele nicht nur so sauber sein wie lange nicht mehr. Sie soll in naher Zukunft auch eine Renaissance ihres Badebetriebs erleben, zumindest des offiziellen. Denn der andere, inoffizielle, hörte nie auf.

People relax and swim in the Deligny swimming pool on the banks of the Seine in Paris in June 1946, as a heatwave hits the capital. AFP

Children play and swim on the banks of the Seine in June 1948. AFP

Two women, sheltering from the sun with parasols and walking a dog, watch bathers in the Seine, July 1952. AFP

(Sun)bathers on the banks of the Seine in June 1950 AFP

In the heat of summer: Posing in front of the Eiffel Tower in July 1949. AFP

In the heat of the summer of 1948, the Deligny swimming pool on the Seine was in great demand AFP