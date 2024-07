Giulia Gwinn (21. Minute) hatte im Stade Vélodrome zwar die Führung durch Sophia Smith (10.) ausgeglichen. Mallory Swanson (26.) und erneut Smith (44.) sorgten bei den schnellen Angriffen der Amerikanerinnen jedoch für weitere Tore noch in der ersten Halbzeit. Lynn Williams machte in der Schlussphase alles klar (89.).

„Wir hatten es mehrfach auf dem Fuß, hatten auch Chancen, in Führung zu gehen. Dann haben wir es von den USA aufgezeigt bekommen, wie es ist, wenn man die Chancen effektiv ausspielt. Es hat nicht unbedingt die viel bessere Mannschaft gewonnen, sondern die effektivere. Bei uns war es oft, dass der letzte Pass, der letzte Torschuss nicht gepasst hat. Das hat uns die drei Punkte gekostet“, sagte Gwinn im ZDF.

Die US-Auswahl der englischen Trainerin Emma Hayes setzte sich damit vor dem letzten Vorrundenspieltag mit sechs Punkten an die Spitze der Gruppe B. Deutschland ist Zweiter vor Australien (beide drei Punkte), das in einer wilden Partie zuvor mit 6:5 gegen den nächsten DFB-Gegner Sambia (null Punkte) gewonnen hatte.

Chancen auf Weiterkommen trotzdem gut

Da auch die beiden besten Tabellendritten aus drei Gruppen weiterkommen, ist für die deutschen Frauen gegen Sambia am Mittwoch (19:00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) in Saint-Étienne aber noch alles drin. Die Hoffnung, als Gruppenerster nach Paris und ins Olympische Dorf zu ziehen, schrumpfte allerdings gewaltig. Auch der weitere Weg Richtung Medaillenspiele wird schwerer, im Halbfinale könnte es womöglich zum Wiedersehen mit den US-Girls kommen.

Prove themselves superior to the German women: America’s soccer women AP

“It’s going to be a tough one,” predicted Lea Schüller before the match. The FC Bayern striker could have put a damper on the US team after just four minutes – but was stopped by goalkeeper Alyssa Naeher after a solo effort by the strong Jule Brand.

Rodman’s daughter prepares goal

The American attackers then quickly threw the German defense from one embarrassment to the next. Trinity Rodman, the 22-year-old daughter of basketball star Dennis Rodman, played through on the right and Smith used her cross to take the lead.

Left-back Felicitas Rauch could only watch. The 28-year-old former Wolfsburg player from the US club North Carolina Courage had been called up at short notice to replace the ill Sarai Linder. Right-back Gwinn then equalized with a determined shot from 18 meters.

But in the turbulent first half hour, the German team was hit again: Ann-Katrin Berger, the new number 1 in the German goal from the US club NJ/NY Gotham FC, was unable to hold onto a ball from Smith. Swanson scored to make it 2-1 and unfortunately caught Berger on the arm. The 33-year-old was able to continue playing, however. For the third goal, Rauch deflected the ball, making it impossible for Berger to save.