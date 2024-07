Cristian Medina hatte geglaubt, Argentinien mit seinem vermeintlichen Kopfballtreffer in der 16. Minute der Nachspielzeit einen Punkt in Saint-Etienne gerettet zu haben. Alle gingen davon aus, dass Schiedsrichter Glenn Nyberg (Schweden) danach das Spiel beendete, die Mannschaften gingen in die Kabinen, zahlreiche Zuschauer unter den 35.000 Fans stürmten auf den Platz. Selbst der offizielle Olympia-Liveticker vermerkte zunächst „end of play“, Spielende, vier Minuten später dann aber auch: „interrupted“ (unterbrochen).

Pfiffe für Argentinien in Frankreich

Doch nach einer langen Spielunterbrechung von zwei Stunden standen dann beide Mannschaften plötzlich wieder auf dem Feld, Nyberg schaute sich die Szene zum vermeintlichen 2:2 noch einmal an der Seitenlinie auf einem Bildschirm an – und entschied dann auf Abseits. Der Treffer zählte nicht, das Spiel lief noch wenige Minuten weiter, doch Argentinien traf nicht mehr.

Und so gelang Marokko um den ehemaligen Dortmunder Achraf Hakimi tatsächlich die große Überraschung gegen die Argentinier, den Südamerikanern fiel trotz der beiden Weltmeister Julian Alvarez (Manchester City) und Nicolas Otamendi (Benfica Lissabon) nicht viel ein. Erst in der Schlussphase drehte das Team von Trainer Javier Mascherano, der als Spieler 2004 und 2008 Olympiasieger geworden war, auf.

After two goals by Soufiane Rahimi (45th+2 and 51st/penalty), Giuliano Simeone (68th) also scored the equalizer – the son of Diego Simeone (coach Atletico Madrid) had only just been substituted on. The Argentinians then missed further good opportunities, then referee Nyberg gave the Argentinians XXL extra time – and Medina celebrated the supposed equalizer after a spectacular situation with several hits on the crossbar. Before the game restarted and the goal was taken back.

After the recent racism scandal following the triumph at the Copa America, the Argentinians were booed and whistled at by many fans. After Medina’s supposed equalizer, spectators also threw plastic bottles, cups and other objects in the direction of the celebrating Argentinians. Numerous fans also stormed onto the pitch.

Most recently, a video of the victory celebration of Argentina’s senior team after winning the South American championship surfaced. In it, some players, including midfield star Enzo Fernandez from Chelsea FC, chant racist slogans against the French team. Argentine fans had already started singing these songs after the 2022 World Cup triumph against Les Bleus; the song is directed against France’s star striker Kylian Mbappe and contains homophobic insults. The world football association FIFA has launched an investigation.