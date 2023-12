There are 66.57 million with late bills; high is compared to the same month in 2022

Brazil ended November with 66.57 million delinquent consumers – an increase of 3.55% compared to the same month in 2022. The growth was 0.54% compared to October 2023. Among adult Brazilians, 40.65% were negative in the 11th month of this year. You data are from CNDL (National Confederation of Store Managers) It's from SPC Brazil (Credit Protection Service).

The 30 to 39 age group is the one with the most late bills – representing 23.75% of the total. There are 16.54 million people.

O Power360 List below highlights of the research:

sex – 51.13% are women and 48.87% are men;

– 51.13% are women and 48.87% are men; average total debt per consumer – R$ 4,374.45;

– R$ 4,374.45; number of creditor companies – each defaulter owed, on average, 2.09 creditor companies;

– each defaulter owed, on average, 2.09 creditor companies; featured banks – the creditor sector that concentrates the majority of debts is banks, with 63.92% of the total. Next come commerce (11.33%) and water and electricity (11.28%).

