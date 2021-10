Ik ben geen fan van toerhelmen of systeem / klaphelmen. Twintig jaar motorjournalistiek heeft zo z’n sporen nagelaten op m’n nek, dus hoe lichter een helm hoe liever. Maar Nolan duwde een N100-5 Plus in m’n richting dus heb ik m’n aversie aan de kant geschoven.

De ultieme test was een rit van 12 uur non-stop (meer daarover in onze Toeren-editie) waarbij m’n nekspieren wonderwel geen krimp hebben gegeven. Ja, de N100-5 Plus is als polycarbonaathelm (1,690 gram) zwaarder dan een racereplica systeemhelm, maar het viel me niet op. M’n nek voelde helemaal niet stijf of verkrampt. Het was warm die dag en ik heb dan ook bijna continu met het kinstuk omhoog gereden (perfect Legaal met P / J homologatie), profiterend van een – opnieuw verrassend – goed werkend zonnevizier, dat diep genoeg komt om geen dubbel zicht te creëren en genoeg om niet tegen m’n neus of bril aan te schuren.

Daarbij bleek de Nolan overigens opvallend stil. Rond de oren ook geen last van die bril trouwens. Met het kinstuk dichtgeklapt, wat niet altijd meteen lukt, spant de Nolan wel wat rond m’n kaken, maar dat is uiteraard een persoonlijk ergonomisch probleem. De Clima Comfort binnenvoering voelt aangenaam en zacht en veroorzaakt geen excessief zweten.

Punt van kritiek is het knopje om het zonnevizier omhoog te klappen, dat moeilijk vindbaar / bereikbaar is. Ik heb ook het N-Com B902 R Series communicatiesysteem gemonteerd. Dat vergde wat geduld en handigheid vanwege de niet van Ikea-niveau zijnde instructies, maar is wel gelukt. Het lukt zelfs om het systeem te koppelen aan m’n telefoon, alleen bleven de gps-instructies en / of muziek achterwege. Daar moet ik me nog even over buigen, want voor ik die kritiek ten laste leg van Nolan moet ik eerst zeker zijn dat ik als total digibeet niet zelf aan de oorzaak lig.

Verder heb ik er nog niet mee in de regen gereden, dus ik kom later nog wel terug op de N100-5 Plus; maar de eerste indruk is dus positief, waarbij ik m’n aversie voor systeemhelmen in één klap opzij heb geschoven.

Prijs: € 459.99 (Overland graphics) • N-Com B902 R Series communicatiesysteem: € 284.99

Getest door: Pieter Ryckaert

Maten: XXS-XXXL | Meer info: nolan.it, hocoparts.nl

Photographs: Peter Naessens, Jonathan Godin, Nolan