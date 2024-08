Mission erfüllt: Mit seinem Traumlauf hat Lyles sein Versprechen eingelöst und Olympia-Gold über die 100 Meter nach 20 Jahren wieder zurück in die USA geholt. Der Weltmeister rannte im spektakulären Finale von Paris mit 9,79 Sekunden Bestleistung und war damit nicht zu halten. Hinter Lyles sicherte sich Kishane Thompson (9,79/Jamaika) Silber, es war die knappste Entscheidung in der Olympia-Geschichte. Lyles setzte sich in dem Fotofinish-Thriller nur mit fünf Tausendstelsekunden durch. Bronze holte im Stade de France Fred Kerley (9,81/USA).

„Ich will ehrlich sein, Bruder“

„Genau das wollte ich, diesen harten harten Kampf gegen unfassbar starke Gegner“, sagte Lyles: „Ich bin der Wolf unter den Wölfen.“ Nach dem Zieldurchlauf war sich Lyles nicht sicher, dass er gewonnen hatte. „Ich bin zu Kishane gegangen und habe gesagt: ‘Ich will ehrlich sein, Bruder, ich glaube, du hast gewonnen’. Ich war darauf vorbereitet, dass sein Name auftauchen würde, und als ich dann meinen Namen sah, dachte ich: ‘Meine Güte, das ist ja unglaublich. Ich bin unglaublich.’“

Ein DJ hatte den Fans vor dem Rennen eingeheizt, durch eine Lichtershow wurde die Spannung noch einmal hochgetrieben – und Lyles genoss es einfach nur. Der schwache Start brachte ihn nicht aus dem Konzept, er stachelte ihn eher an. Als es vollbracht war, fiel er seiner Mutter auf der Tribüne um den Hals. Lyles hatte sich im Vorfeld maximal unter Druck gesetzt, nur er, der dreifache Weltmeister von Budapest, könne Gold über die prestigeträchtigste aller Strecken mit nach Hause nehmen. „Je mehr Augen auf mich gerichtet sind, desto besser bin ich“, sagte der 27-Jährige – und dann hielt er tatsächlich Wort.

With his irresistible gold run and fingernails painted in the US colors, Lyles also reconciled his homeland, after all, the USA had been waiting for an Olympic champion in the 100 meters since 2004. Back then in Athens, Justin Gatlin triumphed, then the era of the Jamaican Usain Bolt began, and in Tokyo surprise winner Marcell Jacobs (Italy) duped the US boys. Now Lyles delivered what the fans wanted to see – and celebrated his first gold medal at the Olympic Games.

This meant that Lyles also made his personal peace with the Olympics. At the pandemic games in Tokyo, he suffered from the sterile atmosphere, he missed the fans, and his depression, which had plagued him since his youth, broke out again. In the 200 meters, he only managed to win bronze. “That’s not enough,” Lyles swore to himself afterwards. Now, the impressive redemption.

Noah Lyles has achieved his dreams in Paris. AFP

In Paris, Lyles is aiming for three more gold medals, in the 200 meters and in the 4×100 and 4×400 meter relays. His goal? To become a legend, to close the gap left by Usain Bolt. And Lyles could actually do it, the man from Florida has everything: charisma, charm, a desire to put on a show, snappy sayings – and a moving story.

Lyles was often teased in high school; he had a learning disability; his parents divorced early; his mother Keisha raised him and his brother, who was also a sprinter, alone; there was not always enough food or money. “Our electricity was cut off once,” said Lyles. On top of that, he suffered from depression. But Lyles persevered; World Federation President Sebastian Coe calls him an “absolute rock star.”