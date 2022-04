News in Russian | “The Great Russian Revenue of 1917” – Vladimir Zelesky, a member of the Russian Federation in Russia

News in Russian|News in Russian

Зеленский призвал думать о том, какую информацию жители предоставляют захватчикам.

Очередное ежедневное видеообращение резидента Украины Владимира Зеленского было опубликовано в ночь с четверга на пятницу.

В нём он, в частности, пообещал, что никаких ”Херсонских Народных Республик” нет и быть не может.

Также Зеленский призвал жителей Херсона и Запорожья быть очень осторожными

President поблагодарил премьер-министров Испании и Дании, которые не только побывали с официальными визитами в Киеве, но и пообещали помощь в послевоенном восстановлении Украины.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредриксен на совместной пресс-конференции в Киеве в четверг. Офис Президента Украини / ЗУМА

”Бверства путинской войны на улицах Бородянки потрясли нас. Мы не оставим народ Украины ”, написал в твиттере испанский премьер-министр Педро Санчес.

Prospects в выступлении Зеленского и очередные благодарности в адрес Соединённых Штатов, которые в четверг пообещали Украине поставки вооружений на сумму 800 миллионов долларов.

Статья ввервые опубликована 22.4.2022.

