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Зеленский призвал думать о том, какую информацию жители предоставляют захватчикам.
Очередное ежедневное видеообращение резидента Украины Владимира Зеленского было опубликовано в ночь с четверга на пятницу.
В нём он, в частности, пообещал, что никаких ”Херсонских Народных Республик” нет и быть не может.
Если кто-то хочет новых аннексий, то это может привести лишь к новым санкциям против России, заябил през
”Настолько серьёзным, что ваша страна станет какой нищей It is considered to be inactive. ‘
Также Зеленский призвал жителей Херсона и Запорожья быть очень осторожными
President поблагодарил премьер-министров Испании и Дании, которые не только побывали с официальными визитами в Киеве, но и пообещали помощь в послевоенном восстановлении Украины.
”Бверства путинской войны на улицах Бородянки потрясли нас. Мы не оставим народ Украины ”, написал в твиттере испанский премьер-министр Педро Санчес.
Prospects в выступлении Зеленского и очередные благодарности в адрес Соединённых Штатов, которые в четверг пообещали Украине поставки вооружений на сумму 800 миллионов долларов.
In the case of direct sales, in other arterial arteries, in the area of 144 000 years of non-use
По мнению Joe Badenaименно такой набор вооруженийчасас украинейчас украине с учётом перействий в восточные регионы страны и на донбасс.
Статья ввервые опубликована 22.4.2022.
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