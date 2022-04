Пососщениям общественных организаций, русские в Украине захватывают ивозят мирное население. Сельского голову Виктора Маруняка забрали прямо из дома, говорят рдные, журналист Сергей Цыгипа пропал на у у

These years are based on the general government and the general government. Маруняк разместил у себя в доме 25 россиян. Вели себя нормально, на следующий день ушли из села.

Через два дня Виктора Маруняка привезли домой в наручниках.

От Херсона до границы с Крымским полуостровом всего сто километров на юго-восток. Крым был оккупирован Россией еще в 2014 году.

Кате не разрешали разговаривать с мужем.

“ ”I would like to see you. Катя, они меня так бьют … “прошептал Виктор жене.

Подняв штанину брюк Виктора, Катя увидела, что нога вся синяя. На виске был выцарапан шрам. Рука Виктора, больного ревматизмом, покраснела инемела.

Веки опухли и почти не открывались. Виктор выглядел измученным. Он сказал, что там где его содержат, холод.

Виктора снова увезли, с четверга о нем ничего не было слышно.

В соседнем городе Голая Пристань русскими был захвачен мэр города.

В рерсоне недавно исчезли журналист Константин Рыженко и известный священник Сергей Чудинович.

“ Захватывая людей, оккупанты хотят дать понять, что сопротивление бесполезно.

Ольга РешетиловаПресс-секретарь организации “Медийная инициатива” говорит, что у них в списке значится 233 похищенных или пропавших без вести гражданских лица, но “реальное число, вероятно, в разы больше”.

Центр прав Латицилонилони В настоящее время в их списке 37 имен.

Похоже, что оккупанты знают, кого искать. У них были готовые списки людей для ареста.

Город Новая Каховка расположен в ста ктарометрах к востоку от Старой Збурьевки.

Сергей Цыгипа – активист и уурналист, который писал для украинских СМИ и публиковался в социальных сетях. Он не боялся критически писать об оккупантах.

Сергей Цыгипа дома, когда все еще было хорошо. Фотография получена от падчерицы Сергея.

Maternas Anastias Лене на блок-посту о муже ничего не сказали.

Однако через nнесколько дней стало известно, что собаку водели возле мэрии. Лена пошла за собакой.

В соседнем городе Каховка пропали семь человек. В Новой Каховке, осимо Цыгипы, исчезли секретарь горсовета Дмитрий Васильев и журналист Олег Батурин.

Батурин позже был освобожден. От него потребовали прекратить писать антироссийские материалы.

Батурин также заявил, что его избивали, оказывали психологическое давление и угрожали убить.

Связь в поселках, окружающих город Херсон, плохая.

Олег Федькоукраинский полицейский, сотерял жену, дочь, грудного сына обоих родителей, когда семья поталась бежать

Статья впервые опубликована 7.4.2022.

