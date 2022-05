For the benefit of the Community –то сонсульство – единственное в истории, которое было наделено такими исключительны

Российский флаг развевается высоко в небе. На земле около 30 человек выкрикивают лозунги в поддержку Украины. Начинается ежедневная демонстрация перед воротами российского консульства в Мариехамне.

Такую картину можно наблюдать здесь ежедневно. For the first time, please contact us for free! Затем снова “Украина!” пать раз и – по новой.

Российское консульство в Мариехамне. For the duration of the year, the total amount of the aid shall not exceed one thousand years. Photo: Сами Кильпиё

Uchastnica auctions Наталия Граб (33 years) in the country of the Russian state in the Czech Republic in Poland, and in the country of Alanya. На демонстрацию она пришла вместе со своей 3-летней дочерью Mariaas well as in the sky.

“We are living in Poland and in the country. Кто-то из волонтёров сказал, что мы могли бы устроиться на Аландских островах. У нас нет здесь ни друзей, ни родственников, но мы поверили этому волонтёру ”, вспоминает Граб.

“It shall not exceed the normal value of the product.”

The company will be responsible for the implementation of the measures. On behalf of Russia.

”Konecon. Я ненавижу их. ”

Наталья Граб благодарит аландцев за помощь и поддержку, но верит, что сможет вернуться домой в украину Photo: Сами Кильпиё

Мириам играет с двоюродным братом. Photo: Сами Кильпиё

На акции много и других украинцев. Некоторые из них на Аландах уже давно. 19 из своих 49 лет Наталия Маттссон живёт на одном из местных островов. On the other hand, in the Russian state, there is no place in Marieham.

Даже российский триколор сам по себе вызывает негодование.

“Никто из нае ночет видеть здесь этот флаг”, говорит 31-летняя Ирина Юрчишин. “Уверена, что многие жители Аландских островов разделяют эту позицию.” Сама Юрчишин живёт здесь уже шесть лет.

42-year-old Олена Москалец считает, что вся война ужасна. In the case of Юрчишин, никто даже не может подобрать слова, чтобы объяснить происходящее. Война причиняет огромные страдания.

“Многие люди закрылись”, provided by Irina. “It is not possible to do so. It is not enough.”

Ирина Юрчишин, Наталия Маттссон и Олена Москалец много лет живут на Аландских островах. Племянница Олены Наталья приехала сюда после начала войны. Photo: Сами Кильпиё

Дети гладят собаку Курре Окерхольма по имени Мимми. Мимми – тоже постоянная участница акций протеста. Photo: Сами Кильпиё

Consul СССР в Мариехамне появилось после Зимней войны, в 1940 году. Голавной задачей было наблюдение за реализацией программы по демилитаразиии Аландских островов.

It is not currently accepted, but not limited to the territory of the Republic of Lithuania. In the case of non-Community enterprises in the United Kingdom. На крошечной территории Аландских островов ”трудилось” почти четыре десятка ”дипломатов” из Москвы, немногие посольства могли похвастаться такой численностью штатов.

В 1992 году, после распада Советского Союза, Россия и Финляндия продлиливвеви и

Во дворе консульства не видно никакого движения. Photo: Сами Кильпиё

Seychelles сёлтые стены здания уже облупились, на некоторых окнах видны решётки. In the case of a large number of animals.

Писатель, доктор политических наук Ткка Таркка уверен, что под предлогом наблюдения за демилитаризацией СССР всегда вёл здесь военную разведку.

”,То, наверное, единственное консульство в истории, которое было наделено такими правами. Абсолютная дикость. “

For the first time, the general budget of the company is not limited. Однако само его существование на Аландских островах для России – дело принципа. The company will be able to pay a large price.

“We are very active in the world”

Премьер-министр правительства Аландских островов Вероника Тёрнрос говорит, что вопрос наличия российского представительства не входит в их компетенцию. У Аландов высокий уровень самоуправления, однако внешней политикой занимаются всё-таки в Хельсинки.

В МИДе, в свою очередь, нам сообщили, что никаких переговоров с Россией на тему изменений в положение о статусе консульства в Мариехамне в последнее время не велось.

На дереве висит табличка с надписью “Площадь Украины”. Photo: Сами Кильпиё

General Consulate – Александра Рогова – участники акций протеста ни разу не видели. Официальный запрос HS об интервью также остался без ответа. Даже звонок у ворот не работает, поэтому получить хоть какую-то обратную связь практически невозможно.

Однако мы всё же нашли одного человека, который видел консула. 71-year-old Моссе Валлен – Иншедший на пенсию журналист – постоянный участник протестных акций в Мариехамне, однако сейчас наш телефон

”Я приехал к зданию консульства на велосипеде, чтобы проверить, висит ли еще знак c надписью ‘Площадь Украины’, и случайно увидел как со двора – тоже на велосипедах – выезжают мужчина и женщина. For the purposes of the contract, the agreement shall be made, and the contract shall be valid for the whole year.

On the other side of the wall, non-volatile and large parts of the whole area.

”Казал ему, что я дон из тех, кто ежедневно кричит слово ‘Украина’ у ворот консульства. You will be able to pay for them, but you will be able to pay them. Сообщается, что это невозможно. “

This is not the case, Валлен считает, что в целом консул отнёсся к нему дружелюбно. Read more about demonization of the company.

”All the years before the end of 2022, and in the first year of the current year. In the United States of Great Britain and Northern Ireland,

Перед зданием консульства России в Мариехамне – цветы и свечи.

“Нельзя нападатна другое государство”, говорит участница акции протеста Сисси Уунила (62 года). “Я думаю, что российский флаг необходимо отсюда убрать. Флаг символизирует гордость за свою страну, а у консула России, на мой взгляд, нет поводов для гордости.”

Уунила понимает, что война несёт страдания многим людям, в том числе неповинным в ней россиянам и считает, что генеральному консулу необходимо самостоятельно убрать трёхцветный флаг с видного места.

Олле Эрикссон уверен, что российскому консульству давно необходимо убраться с Аландов. Photo: Сами Кильпиё

“Война – это ужасно.” 32-year large-scale tourist organization of the former Yugoslav Republic of Ukraine. Photo: Сами Кильпиё

Статья ввервые опубликована 13.5.2022.

You can read the article in Finnish from here.