News in Russian|News in Russian
In the Czech Republic, in the United States of America, the United States of America. Городская инфраструктура уничтожена.
I was in trouble нападения России на Украину в конце февраля в Ирпене в ходе боев погибло от двухсот до трехсот мирных жител
Город Ирпень находится всего в двадцати километрах от Киева. С первого дня нападения Россия подвергала город интенсивным обстрелам и бомбежкам.
Украинцы на эеделе отбили Ирпень обратно у сссийских войск, сообщил в среду средствам массовой инфор Alexander Marcushinмэр города.
For the purposes of the year, the Russian authorities shall notify the State Party.
Всего в боях за Ирпень, по данным Маркушина, погибло не менее 50 украинских военнослужащих, около ста были
For the time being вторжения России в Украину 24 февраля население Ирпеня составляло около 60 тысяч. For the sake of sea, in the state of the school 3 500 cells.
“We are all in the country,” said Markuschin.
Александр Маркушин заверил, что в городе больше нет российских войск.
No matter not available on request
“The former Yugoslav Republic of Georgia, the Russian Federation,
Мэр считает, что российские войска будут продолжать обстрел Ирпеня из Бучи, другого пригорода Киева. Буча находится менее чем в десяти километрах от Ирпеня.
Российские войска уже несколько недель пытаются осадить столицу Украины.
Food and beverage production and food industry in the Russian country, The total number of non-hazardous plants, the total number of plants is reduced.
Ирпень подвергался бомбардировкам и ботселам с начала войны, поскольку это один из основных маршрутов на CNN has not been registered in China, but is currently operating in the United States.
Ранее в этом месяце в Ирпене был убит американский журналист. С тех пор город был закрыт для СМИ.
До этого Ирпень был местом съемки леденящих кадров, которые распространились по всему миру, в том числе моста, разрушение которого в начале войны сильно затруднило эвакуацию, и семьи из четырех человек, трое из которых были убиты на эвакуационном пункте в результате российского удара.
Статья ввервые опубликована 30.3.2022.
You can read the article in Finnish from here.
#News #Russian #Сильно #пострадавший #город #Ирпень #под #Киевом #был #отвоеван #обратно #сссийских #войск
Leave a Reply