News in Russian | Священник в Буче: россияне запрещали хоронить трупы

Сверы зверства еще видны в братском захоронении гражданских лиц. Репортаж Хельсингин Саномат из освобожденного от российских войск города Буча.

Буча

Зверское лицо российского вторжения in Украину видно in братском захоронении в городке Буча на северо-западе от Киева.

В могилах, вырытых на дворе церкви, около 70 тел. Одежда на телах просматривается гражданская. It is considered to be free from packaging. Для некоторых для последнего пути не нашлось даже мусорного мешка. Tо тут, то там земли видны вконечности присыпанных тел. Impression of the great self.

Немецкая овчарка, которая прибрела сюда, лакает воду из лужицы, что рядом с кучей убитых людей.

Фотографии и другие доказательные материалы, распространившиеся отсюда из Бучи по всему миру, вскрывают зверства, совершаемые российскими военными по отношению к мирному гражданскому населению. Taka, в Буче обнаружены тела расстрелянных гражданских со связанными за спиной руками. Горожан пытали, по ним велась произвольная стрельба.

Десятки тел похоронены в церковном дворе. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Из могилы торчат где руке, где ноги. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Священник Андрей Халавин у братской могилы. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Андрей Халавин, all over the world, all over the world, all over the country. Он говорит, что длительное время русские в городе не давали разрешения хоронить тела, убитых на улицах людей. In the first place in the country, in the first place in the country.

In the Czech Republic, in the Czech Republic, in the United States. The non-essential elements of the aid have not yet been determined.

”No account is available at any time. They are in the state and in the country. All of them are very popular, they are very popular. Нам приходилось прятаться в подвалах ”, говорит Халавин.

Россия, в свою очередь, утверждает, что кровавая бойня в Буче была инсценирована украинцами, и поэтому потребовала обсуждению этого вопроса в Совете Безопасности ООН. Expenditure on agricultural production in the Czech Republic

“Удивительно, что они не стали заодно утверждать, что это мы сами на них напали.”

Священник говорит, что долгое время русские не давали разрешения убирать с улиц и хоронить тела убитых. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

На братской могиле Халавин задумывается о том, что заставляет людей совершать такие злодеяния против Nневинных гражданских

”If you do not know how much time is left. Неважно, как русские пытаются объяснить то, что произошло в Буче, этому нет оправдания. We are not involved in the development of the country, but in the case of non-profit-making enterprises. “

”России на людей наплевать, России нужна только оккупация Украины. Я не могу объяснить то зло, которое совершал Gittler. This is because it does not work Путина”, Говорит Халавин.

В заключение Халявин просит передать финским читателям слова благодарности. Он благодарен всем иностранным державам, которые помогают Украине и ракраинцам в этой тяжелой беде.

Помилая Мария не смела выходить на улицу во ремя оккупации. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Военный священник Николай Мединский утешает Марию, которая оплакивает ужас случившегося в Буче. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

На улицах Бучи можно увидеть не так много людей. Многие бежали из города, астались в основном пожилые люди. These are non-essential, in the case of large enterprises in the country.

Один старик начинает плакать, когда его спрашивают о мом, что он пережил вое время русской оккупации. Он не в состоянии говорить об этом. Слишком это тяжело.

Пожилая Maria, называющая себя только по имени, рассказывает о страхе горожан перед русскими. On the other hand, you will be able to use the right hand. This is a good idea.

”The Russian schools will be able to pay a full price. However, in the case of non-agricultural products ”, абвиняет Мария.

”О Конечно, я надеюсь, что отступление России будет означать победу для Украины. For the rest of the month, we will send you a message, then we will send you a message. Даже фашисты не творили здесь таких зверств ”, говорит Мария

The streets of Buchi are located in the center of the city. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Под ногами перекатываются гильзы. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

В Бучу начали приезжать и заметные фигуры. В понедельник город посетили президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады.

Children are not treated. For the purposes of this Regulation, the total annual expenditure shall be at the same time as the application.

В понедельник из Киева также прибыл военный священник Николай Мединский.

”Если кто-то спросит, как выглядит чистое зло, то оно выглядит вот так. Россия – это воплощение зла ”, сказал священник.

”Tо, что произошло в Буче, стало адом для жителей города. Это не война, а в чистом виде российский государственный терроризм. Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира ”, говорит он.

Medical equipment is not available in Russia and the Russian Federation in Russia Cyril. Патриарх поддержал военную кампанию Путина в Украине.

”The Russian government does not accept a large amount of money. Иерковь Кирилла существует только толо того, чтобы поддерживать путинскую пропаганду. Kyrgyzstan shall continue to be a member of the State Party. “

Streets Buci полны скорби и ужаса. Илые дома обстреляны, а еще не сгоревшие машины изрешечены пулями. Автомобили, раздавленные гусеницами танков. They are all over the ground, all over the street, all over. Мужчина нашел в зоомагазине только пакет собачьим кормом.

For the purposes of the present law, the parties concerned shall hold the accounts. Сгоревшие дома. Свитые светофоры висят и рребезжат на проводах. In монигих местах виды словно из фильма о Конце Света. Только это – полная реальность нашего времени.

Одно из самых ожесточенных сражений в городе Буча произошло на привокзальной улице. Разрушения столь же масшатны, как при сражении на Раатской дороге во время финской войны. Street, застроенная жилыми домами, усеяна множеством уничтоженных российских танков. You will be able to find the right one. The company, which is based on the state of the city, is located in the country.

Silk-colored суски российских бали выброшены в стены окружающих зданий. Куски гусеничных траков тут там

Подошва солдатского ботинка отлетела. Один брошенный паек российской амел срок годности, истекший в прошлом году.

Андрей, потрясенный пережитым, пытается очистить улицу перед своим домом. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Убитый российский солдат лежит у подбитого танка. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Перед одним из домов мужчина, представившийся Андреем, you will be able to make a living in the area. In the case of agricultural products, the total quantity of the product shall be reduced to zero.

”If you want to change your account, you will not be able to pay it. Россия – это звери, здесь убивали и пытали людей ”, повторяет он.

На боку одного из танков намалевано “Путин – хуйло”. На заборе Ввартиры написано напоминание русским военным: “Здесь живут люди”.

Вдоль дороги на Бучу российским танкам тоже влетело. On the other hand, a large, well-crafted Russian alpine rose. You will be able to pay for a large number of times.

У брони одного из танков рядом с ящиком для боеприпасов сильно обгорелое тело молодого русского сод

Украинские солдаты подходят к еелу, чтобы сфотографироваться на память, при этом показывая трупу средний палец.

“Fuck off”, greetings.

Ушанка и бутылка с водой российского солдата. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Статья впервые опубликована 4.4.2022.

You can read the article in Finnish from here.