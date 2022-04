News in Russian | Россия запретила и заблокировала Instagram, но российское министерство обороны продолжает ежедневно

Intra-Russian business community has been established.

почти 80% населения страны. Их жизнь изменилась.

Большинство независимых СMI Их блокировка была предсказуемой и ожидаемой. Один из самых популярных оппозиционных порталов – “Медуза” – в первый же день войны опубликовал на центральной странице объявление с детальной инструкцией о том, как обойти возможную блокировку: “Мы не знаем когда именно российское правительство решит нас заблокировать, но вот что вы можете сделать ”.

Евраль ещё не успел закончиться, как “Медуза” вместе с десятками десависимых изданий з



Впрочем, новости и политика интересуют отнюдь не всех. Для 60 миллионов российских пользователей Инстаграма эта соцсеть была необходима, в пвевую очередь, для общения и работы.

Уже выросло целое поколение, для которого именно ”Инста” стала окном в мир.

11 марта Роскомнадзор начал её частичную блокировку, но благородно предоставил пользователям 48 часов, чтобы перевести свой контент и коммуникации в другие сервисы.

21 марта Тверской районный суд Москвы объявил компанию “Мета” “экстремистской организацией” с незамедлительной полной блокировкой Facebook и Инстаграма (также принадлежащий “Мете” WhatsApp сохранил свой легальный статус). Порой российские суды работают чрезвычайно оперативно!

Поскольку руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России.

это фрагмент Официаньного письма, разосланного с сайта "Госуслуги"

Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдёт быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса.



В последнее время ввателия У юристов средств массовой информации наступили тяжёлые деньки. Я лично участвовал в нескольких консультациях с коллегами относительно будущего их официальных ака Ни у кого не было точной информации, поэтому большинство изданий предпочо Сейчас многие постепенно возвращаются.

Как ни странно, одной из организаций, которая не прекращала вести Инстаграм, стало… министерство обороны

Не знаю как в Минобороны, но обычные россияне теперь пользуются VPN Такие приложения установлены теперь практически в каждом российском смартфоне. Они забирают память устройства и лишние килобайты при передаче данных, они могут быть медлительны, да и элементарно неудобно постоянно включать их и выключать. Но сейчас это единственный способ вдохнуть свежего информационного воздуха … VPN использует для выхода в сеть случайный зарубежный сервер, поэтому невозможно отследить реальное местоположение пользователя.

Е ее Неудивительно. Ведь в течение пары часов я могу сначала ”залогиниться” из Финляндии, потом из Польши, а затем – из США…



Однако для многих Инстаграм – не только удовольствие. This is a well-known and well-equipped school. Не говоря уже о знаменитых блогерах с их космическими гонорарами (хотя почему мы не должны волноваться и за их судьбы тоже?), Огромное количество маленьких частных предприятий тоже зависели от “Инсты”. Дизайнеры одежды, кондитеры, парикмахеры и нногие другие находилии клиентов с помощью этой популярной со

Инна (45 лет) работала гидом-экскурсоводом в Петербурге. All in all, in and out of the country. Еа п

”Сайт у меня тоже есть. About 85% of clients receive an appointment. У меня около 50 тысяч подписчиков. Я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и веду легальный бизнес. Блокировка Инстаграма означает полных крах моей пятилетней работы. ”

Алёна: "Когда закрыли 'инсту' – я плакала. Благодаря этой соцсети мы уже зез малого шесть лет спасаем мездомных животных. То настоящая гуманитарная катастрафа. "

Ну, и наконец – expres. It is not possible to sell in Russia. Более того, в некоторой степени им стало пользоваться даже приятнее, т.к. с 3 марта здесь вообще не показывают рекламу. Вот только причину приятной не назовёшь. В первую неделю вторжения мы наблюдали здесь десятки видеороликов, в которых пленные российские солдаты просили прощения и призывали остановить эту несправедливую войну. То была качественная украинская рекламная кампания с использованием гео-таргетинга.

С Х Из Санкт-Петербурга cообщает журналист Михаил, чье настоящее имя не публикуется по соображениям безонаса

Статья впервые опубликована 6.5.2022.

