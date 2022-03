Город на населением 700 тыс., Запорожье – это передний край Украины против оккупантов с востока и юга.

Через Запорожье несет воды Днепр – жизненная артерия Украины. На Днепре стоят лишь два моста. Сегодня движение по одному – только на восток, по другому – только на запад.

These are free-standing, self-contained, self-contained.

We have been able to provide services in the United States. You will not be able to pay.

Лейтенант ВСУ, Запорожье.

Propagation of plants and agglomerations of plants in Latvia.

Почему в Запорожье такой жесткий контроль – понятно. О сород на населением 700 тысяч стал сегодня передним краем Украины против войск оккупантов, двигающихся с осток Фронт на юге – в 30 километрах. востоке – в 50 километрах.

In the case of a single year, the following shall be added:

В городе боевой дух поднимают различные баннеры, плакаты и инсталляции.

На одном из щитов Putin как бы признает: ”Украина превыше всего! Крым – это Украина. Я – хуйло! ” In the case of a single-seeded plant, the sample shall be replaced by a single sample.

Президент России Владимир Путин на украинском плакате в Запорожье.

Чучело с российским символом Z вздернута на дорожном знаке в Запорожье.

Сотни тысяч жителей Запорожья бежали на запад страны. Их заменили эвакуированные из восточной Украины.

Движение в соответствии с комендантским часом останавливается в 20:00. Ночью город погружается в темноту – светомаскировка.

Запорожье – ррупный промышленный город, но сейчас иго автомобильный завод и завод авиационных двигателей оста Вупермаркетах больше пуслох полок, чем в украинских городах дальше на запад.

Запорожье получает электроэнергию от гидроэлектростанции. Напротив, крупнейшая в Европе атомная Елетестанция, расположенная в 50 километрах, захвачена российским ”Росатом

Хотя Запорожье и находится недалеко от линии фронта, здесь относительно спокойно. Россия ударила ракетами по стратегическим целям, например, заводу по ремонту самолетов, но жилые дома уже ставшими привычными для ВС РФ ракетными залпами обстреливать не стала или не смогла.

See also Laporta has plan B In the case of a single year, the total amount of the contract shall not exceed one year.

Ракета ”Искандер” в Запорожье попала в железнодорожное полотно.

Лейтенант ВСУ не думает, что Россия захочет или сможет атаковать сейчас Запорожье.

”Запорожье для них не так важно, как [черноморский] Николаев, который им нужен, чтобы добраться до Одессы. It is not appropriate for any measure to be taken, and there is no need for any measure. ‘

Но с падением Мариуполя Россия может перебросить сюда основные войска, добавляет он.

На линии фронта сражаются в основном войска ВСУ. Однако в регионах им помогают сило территориальной обороны, состоящие из ополчения местных жителей.

Одна выездная дорога из Запорожье контролируется 37-й бригадой теробороны.

Здесь живут в полевых условиях. Вестных строениях устроены казармы. Сооружения покрыты маскировочными сетками Для передвижения используются старые Лады без номерных знаков.

Солдатский спальный блок в Запорожье.

Условия более чем скромные.

Старший сержант Игорь раздает компот с печеньем, привезенные сюда волонтерами, помогающими армии. Собаки, крутящиеся у лагеря, проявляют также большой интерес.

Игорь, 57 лет, демонстрирует свой пистолет Макарова 1967 года выпуска.

For the purposes of this Regulation, the Community interest rate shall be determined on the basis of the number of shares Его сыновья-близнецы также служат здесь.

”У меня нет другого выбора, кроме как сражаться здесь. Taka много родственников и друзей было убито. On the other hand in the year 2014-2015. Если Россия захватит Украину, мне по их законам грозит 25 лет тюрьмы или высшая мера ”, объясняет он.

On the other hand, the current state of the year in Donbass. Теперь Россия убивает мирных жителей ракетами, артиллерией и авиацией. Например, в прошлое воскресенье Россия обстреляла ракетами, минами на снарядами населеней

Игорь считает заявления России о том, что она защищает русскоязычных

On the other hand, in the case of a single year.

“These general national and non-financial instruments are not available in the Czech Republic.” У них был легкий доступ к южной Украине, а теперь у них есть и железная дорога Симферополь-Мелитополь, по которой они могут снабжать свои войска “говорит Игорь.

“I will not be left behind,” he said.

Силы For the first time Non-motorized in the country, in the country.

Запасной командный пункт бригады находится в секретном месте в городе.

Major Роман in the year of the year, in the case of the country.

Бригада состоит из резервистов и добровольцев.

”Людей гораздо больше, чем мы можем взять и вооружить. The following are the main types of fruit:

“We are very active in the field of medicine, and we are very active in the field of medicine.”

Новички будут оснащены легким пехотным снаряжением. For the purposes of this Regulation, the said Member State shall not be required to pay any fees.

“Secondary мы наконец-то получили 500 бронежилетов для оз nнаших батальонов. То не пожертвования, они были куплены за деньги. We have all the new products, technologies and costumes. ”

Роман хвалит волонтеров, окоторое помогают армии, в том числе тех, кто подвозит продовольствие. For the purposes of this Regulation, the general budget of the Member States shall apply. Заправочные станции Бесплатно заправляют военные автомобили. Armenia is not self-sufficient in the country, it is not.

For the purposes of this Regulation:

“Lines of the country, and of the countries of the country.”

Предпринимаются и таки. Накануне вечером один из батальонов выбил оккупантов из Малиновки, что в ста километрах от Запорожья – той самой, известной по советскому фильму “Свадьба в Малиновке”.

Два солдата из батальона пали, шесть были ранены в бою.

“We are engaged in the production of goods in the country, and in the United States.”

MAYOR видит главную проблему Украины в недостатке ПВО от российских самолетов иправляемых ракет.

“We are responsible for the transfer of goods, agricultural products and rackets.”

Украина испытывает трудности с производством ракет. Consistent non-proliferation. Поэтому войска в основном используют легкие ПЗРК и grранатометы.

В 110-й бригаде теперь есть и свой психолог, им стала детский психолог Олеся. Одетая в камуфляжную форму Олеся только что вернулась от солдат с передовой.

Psychologist Олеся и майор Роман, Запорожье.

”The total number of agricultural products, which is not limited to the Russian territory. Они не могут спать. Например, семья одного солдата находится в [оккупированном Россией] Мелитополе, ин не может с ними связаться. ”

In the case of уанным украинских сил, родные одного солдата были взята в заложники в контролируемом чеченцами Токмаке. For the purposes of the Treaty, the Community and the Member States of the Republic of Lithuania. HS is not used to measure.

Psychologist will be able to care for the situation. For the first time in the year, in the case of non-medical,

In cell, главным военным ресурсом иружием Украины, похоже, является ее народ.

Compositions in the state and in the state, in the case of the state. Containers are treated with non-ferrous cells, which have been treated with roses.

Более того, каждый гражданский стал потенциальным солдатом. Например, у каксиста, которого использует HS, при себе револьвер. In the case of a single-bed and well-glazed cabbage-free area.

У водителя такси пистолет на запаске в багажнике.

“Not available in the United States of America, the total number of persons” shall be determined. “Let them go out of the way, and let them go.”

“No charge shall be granted in any case, in which case there shall be no more than one year.”

Статья впервые опубликована 27.3.2022.

You can read the article in Finnish from here.