News in Russian | Оовые данные об потопленной ”Москве”: родственники моряков о происшедшем в море в Интервью онсию

For the purposes of the general anti-discrimination measures,

МНОГИЕ уехавшие из России сетевые издания журналистских расследований в прошедшие выходные сообщали новые подробности об уничтожении флагмана российского Черноморского флота ракетного крейсера “Москва” затонувшего в ночь со среды на четверг. In the case of large-scale Осточников на борту корабля был экипаж численностью 510 человек. Сведения, поступающие от родных моряков говорят о десятках погибших и пропавши без вести.

For the best of your life Российские военные сначала заявляли, что ”весь экипаж корабля эвакуирован” на берег в Севастополь. From the end of the year to the end of the year.

По данным украинских и западных источников, ракетный крейсер был поражен в среду двумя противокорабельными ракетами “Нептун” выпущенными украинскими силами береговой обороны, находясь к востоку от острова Змеиный в Черном море, в 80 морских милях, т.е. 150 километрах, от Одессы.

Более inferiority of vineyards “New Gas in Europe”, созданная журналистами оппозиционной ”Новой газеты” в марте. Главный редактор “Новой газеты”, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов объявил о приостановке работы издания в России после того

“New Year’s Eve” in the Russian Federation В России насчитывается 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург, в которых проживает более миллиона челов For the purposes of the measure, the total number of plants in the territory of the country is limited to Russia.

Сон позвонил матери в пятницу из Севастополя после того, как получил доступ к лефону. Документы телефоны выживших моряков остались на затонувшем корабле. For the purposes of this Regulation, in the case of non-essential elements of the activity “Moscow”.

“Mammachka, никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я пападу в такое мало”, сказал, по слова ”If it is not possible to do so in the past, it is not possible. This is the case. “

In the case of foodstuffs in the country of origin, the goods are not in the right place Моряк сказал, что число погибших составляет “около сорока человек”

For the purposes of the “New Gas Survey”, the general budget of the Member States of the Community has been amended as follows: In the case of матери, сын контракта на заграничную командировку не подписывал. Считать ли, что крейсер ”Москва” находился за границей или нет – вопрос спорный.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ракраинский проект журналистских расследований “Radio Svodda”Финансируемого США, в субботу опубликовала сведения о смерти 41-летнего мичмана-электромеханика Ивана Вахрушева, найденные в российской социальной сети “Одноклассники”. Жена мичмана, Варвара Вахрушеваin the case of the State of the Republic of Bulgaria,

On the occasion of the appointment of Вахрушевой, на тот момент 27 членов экипажа ”Москвы” считались пропавшими зез вести.

GRUPPA журналистских расследований Media areaзежавшая в Литву после нападения России на Украину, группа Insiderlocated in Latvia, and in the group “Проект”, публикующаяся in сети и дазиа “Agents”выложили на своих сайтах историю Егора Шкребца. О судьбе Егора первоначально в воскресенье в социальной сети ”Вконтакте” рассказал ого отец Дмитрий Шкребец.

“Мне сообщили офицеры крейсера ‘Москва’, что мой сын, проходивший срочную службу, в списках погибших и раненых не числится, поэтому он внесен в список пропавших без вести” написал в своем посте Дмитрий Шкребец.

”For the most part, in the case of non-existent animals. Люди, так он в открытом море пропал! “

Ванун прошлого нового года калининградская газета “Baltic Balts” опубликовала на девятой странице выпуска за 24

В татье взяты интервью корабельных коков Егора Шкребца и Федора Кучерова.

Ребята, которые выучились в ялтинском колледже на поваров, рассказали, что команде крейсера “очень нравятся борщ красный московский, котлеты, тефтели, оливье, винегрет … Во всяком случае, тарелки всегда пустыми возвращаются.”

Борщ красный московский, очевидно, был упомянут отдельно, поскольку в Крыму и других регионах Украины часто подают зеленый борщ, который варится не на свекле, а на ревене и шпинате с укропом и щавелем.

Отец Шкребца обвиняет ”ВКонтакте” ВС РФ, сообщивших ”об эвакуации всего экипажа”, в ”наглой и циничн

DETAILED DESCRIPTION “Агентство” пишет о четвертой жертве потопленного ГРК “Москва” в статье Ульяны Тарасовой, 47-летней матери военнослужащего из Санкт-Петербурга. По словам Тарасовой, ее сын Mark Tarasov находится в списке объявленных пропавшими без вести членов команды.

“Агентство” обнаружило фотографию, размещенную Марком Тарасовым 15 декабря в Instagram, на которой он позирует в морской форме со своими друзьями и подписью “увидимся через год!”.

Девушка на фотографии подтвердила “Агентству”, что Марк Тарасов поступил на службу по призыву в декабре.

Ветеран Черноморского флота Сергей Горбачев и православный священник приняли участие в церемонии, организованной ветеранами в память о потоплении ракетного крейсера “Москва” в Черном море. Севастополь, Крым, пятница. PHOTO: АЛЕКСЕЙ ПАВЛИЧАК / REUTERS

Статья ввервые опубликована 18.4.2022.

You can read the article in Finnish from here.