News in Russian | Николаев живет под постоянными обстрелами российских ракет и готовится отразить наступление. “Если Россия считает нас нацистами, то нас всех надо будет убить”

Николаев – стратегически важный город, открывавщий российским войскам путь на Одессу.

Николаев

На улице Николаеве, что на юге Украины, украинский солдат кричит сигнал воздушной тревоги, чтобы люди успели укрыться от российских ракет, начинающих сыпаться на город.

Залп реактивными снарядами очевидно произведен установками "Grad". Это страшное оружие. Одна установка выпускает по 40 ракет за 20 секунд, отсюда и название – Град.

На улицах Николаева люди бегут, стараясь укрыться, кто-то подальше, кто-то ныряет сразу в ближайший подъезд. В глазах мужчины – отчаяние, застывший взгляд – что делать? Но обстрел заканчивается так же внезапно, как и начался – Град посеял смерть и разрушения где-то подальше.

Николаев – стратегически важный город. Если Россия намерена захватить важнейший порт и город Одессу, то путь туда лежит через Николаев. Захват Одессы ударом только с моря – слишком рискованная операция.

Прямое попадание в гостиницу ”Ингул” на Адмиральской улице в Николаеве. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Кондиционер повис на медных трубках после обстрела. В обычный жилой дом по адресу ул. Логовенко 6 попала ракета. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

”Россия – иди нахуй! Николаевцы “, glaze рекламный щит. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

”Был риск того, что десант захлебнется от недостатка сил и средств. Маловероятно, чтобы Одессу попытались взять только ударом с моря. Фактор внезапности высадки морского десанта потерян ”, считает научный сотрудник финляндского Университет Антти Пихлаямаа.

“Не думаю, что у России есть необходимые силы и средства для продвижения в направлении Николаева, хотя в последние дни и поступали сведения об отдельных атаках. Для Украины положение Николаева не выглядит угрожающим, ВСУ в состоянии проводить контратаки. Непосредственной угрозы городу нет ”, полагает Пихлаямаа.

В Николаеве поживало полмиллиона населения. Воветское время Николаев был закрытым городом, важным центром военной промышленности страны. Во городе находится военно-морская верфь, и здесь, помимо прочего, строились советские авианосцы.

Ранее на этой неделе Николаев попал в заголовки газет, когда Россия нанесла удар по зданию городской администрации, и взрыв разорвал его пополам, погиб по меньшей мере 31 человек.

Хотя в ближайшие планы России не входит захват Николаева и Одессы, ракетные обстрелы, обрушившиеся в пятницу, вновь напомнили жителям города об угрозе, исходящей от российских войск. Следующий крупный город на востоке – Херсон, расположенный примерно в 50 километрах от Николаева.

Если бы русские войска попытались вновь двинуться на Одессу, то бронетанковая колонна, возможно, пойдет по бульвару к Варваровскому мосту через реку Южный Буг и залив.

Срубленные деревья на Центральном бульваре – признаки войны. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

В городе можно увидеть, как повсюду идет подготовка к наступлению. Много блок-постов, а деревья на бульварах повалены, чтобы легче было отбиваться от российской бронетехники. На одном из КПП можно также увидеть ящик от американской противотанковой ракеты "Джавелин". Плакаты призывают русских "убираться нахуй".

И в Николаеве российские удары наносились по гражданским объектам. В руинах двухэтажного жилого дома на улице Логовенко виден учебник Софьи.

"Это был обычный жилой дом", говорит Михаил Коваль, который пришел осмотреть квартиру своего родственника в этом доме, показывая рукой в ​​сторону взорванных квартир.

Россия заявляет, что не наносит ударов по гражданским объектам. Однако дом на улице Логовенко – еще одно доказательство военных преступлений России.

У Коваля в руках осколки, по его словам, это российская кассетная бомба. Но уверенности в происхождении осколков, которые показывает Михаил, нет.

Разбомбленная гостиная в доме по улице Логовенко 6.

Тетрадь Софьи по родному языку лежит среди руин. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Михаил Коваль идет по руинам в своем квартале. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Соня выжила. Но от взрыва погибла бабушка Сони, говорит Коваль.

В результате взрыва балконные рамы вылетели во двор. В воздухе все еще едкий запах пожара.

”Did you know that there was an idea? Что вообще русские делают в Украине? It may be present, in the case of a plant which has not undergone any treatment. “

Коваль вспоминает Хельсинкский саммит СБСЕ в 1975 году.

“Рото просто не работает”, говорит Коваль, имея в виду саммит СБСЕ.

На конференции в Хельсинки в 1975 году на СБСЕ была провозглашена неприкосновенность границ в Европе.

"Но это не работает", говорит Коваль.

Тот человек горит ненавистью к россиянам. Он говорит, что украинцы берут пример с Финляндии, которая сражалась против Советского Союза, и будут бороть

"Думают, что они могут прийти сюда, как захотят, и выиграть войну, просто закидав нас шапками. Россия утверждает, что Украиной управляют нацисты, но позвольте мне сказать вам: в Украине мы все теперь нацисты."

Владимир Демченко проверяет, какие продукты заранее упакованы на случай, если семье подето в спешке пок PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

В соседнем жилом доме Владимир Демченко показывает, как семья готовится к новым ударам.

Окна закрыты решетками, входная дверь заперта железными прутьями и цепями с замком, чтобы не допустить мародеров, необходимые для эвакуации вещи упакованы, а в машине полный бак бензина. Семья Демченко – это сам Владимир, его жена, полуторагодовалая дочь и мать Владимира Татьяна Радутная. У дочери Mash есть свое убежище в кладовке.

На кухне Маша спотыкается о табуретку ударяется головой о дверцу холодильника.

“Полохой холодильник!” ругает холодильник мама Татьяна Демченко с дочкой Машей на руках.

Татьяна Демченко пока не хочет говорить дочери Маше о войне. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Владимир говорит, что война полностью изменила жизнь семьи. У Владимира больше нет работы, и когда звучат сирены воздушной тревоги, семья несколько раз в сутки сп “Non-toxic products of the same type, which are not present in the body”, Воадорит Владимир.

”Война изменила людей. We will be able to help you. ”

Маше пока не хотят говорить о войне. Звуки взрывов объясняют тем, что это взрывные работы на стройке.

"Мы не хотим говорить ей о войне. Хотя Маше всего полтора года, она уже знает, что такое танк."

Хотя российские войска находятся всего в радиусе реактивных снарядов от Николаева, Владимир твердо верит в победу Ук

”Уверен, что победа будет за нами. Мы знаем, за что мы сражаемся, а русские – нет. For the first time. “

У этой семьи тоже есть связи с Россией, там живет дядя Татьяны.

"Мы пытались позвонить дяде по мобильному телефону. Дядя говорит, у нас мозги промыты украинской пропагандой."

“This is an invasive process.”

This is a non-profit-making service, which is currently open on a large scale. PHOTO: КАЛЛЕ КОПОНЕН / HS

Статья впервые опубликована 2.4.2022.

