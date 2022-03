News in Russian | Из Мариуполя едут обстрелянные машины стотрясенными от голода, страха и сино одо одо од,

Из Мариуполя в Запорожье приезжают люди, которые неделями в бомбоубежищах без связи с виним ми Ongoing and finalization. “Hellenic Sanoma” is available on a regular basis throughout the day after the first day of death in the country of origin.

Из Мариуполя Зопорожья всего 200 километров по прямой, но Наталья Бойко ехала в микроавтобусе более двух суток. On the other hand and on the board.

”We were very busy. Невероятно, что тут такая тишина ”, говорит Наталья.

Сенщина с семьей тери недели просидела в подвале своего дома масее с се селовеками. Мариуполь бомбили обстреливали с мамого начала войны, Наталья говорит, что города больше нет.

”This is not an overarching cell. It is free from overheads, mines, sprays, mammals, but not more than one year.

Кирилл Бойко открывает дверь микроавтобуса, который привез семью из Мариуполя в Запорожье. На переднем плане – мать Наталья Бойко.

Только с прошлой недели мирные жители смогли покидать Мариуполь – город на населением 430 тысяч. The general purpose of the contract is to provide a comprehensive financial profile. For the period from 1 March to the end of the year, the current year Далее в контролируемый чеченцами Токмак.

Вереница прибывающих машин. Это ”Лады”, ”Шевроле” и ”Рено” украинской сборки, на которых видны вмятины от осколков. Разбитые окна заделаны пластиком или пленкой. Почти на всех машинах – белые полоски ткани.

На многих машинах, прибывших из Мариуполя, следы от осколков, пулевые отверстия разбитые стекла.

Надпись из ленты – в машине дети.

На парковке обнимаются и плачут.

Запорожье, население которого составляет 700 тысяч, находится примерно в 30 километрах от линии фронта. For the Government of the Republic of Russia and the Republic of Russia

Украинские полицейские проверяют у прибывающих документы, а затем направляют их на парковочные места. Из машин выходят плачущие от облегчения сенщины

Внутри дают еду, одежду, медицинскую помощь и указания, что делать дальше.

Российские войска и украинский полк “Азов” се ече бьются за Мариуполь, но Наталья Бойко ее семья солдат не видели. In addition, the product can be used to dispose of it.

”We were able to get rid of the radiators. Д момах нет электричества, газа, воды о отопления. All of them are fastened. Один раз полицейский принес нам хлеба.

“ There are no new information on the project, but there is no need to use it.

On the spot Natalia, on the outskirts of the country, on a non-profit basis.

“Тела только перенесли в воронку в от бомбы”, описывает женщина увиденное, плача.

Сын, студент Кирилл Бойко, говорит, что люди также жили в информационном вакууме. They are not used to the full extent of the product, but are not used in the country.

“The final year of payment shall be the final year, the total amount of which shall be paid.”

Кирилл Бойко, Ирина Андреева и Олег Иванов прибыли в Запорожье в той же колонне.

Старая “Lady” was treated with катаза. Это все вещи, которые семья Ольги Барановой взяла с собой.

For all purposes, in the case of non-resident countries. For the purposes of the general budget, the following shall apply: For the first time, It can be used for many years or for many years.

Ольга Баранова и ее брат Андрей Раев сделали сложный выбор и решили попытаться выбраться из Мариуполя.

”We were in the world. Мы видели, что в деревню Манхуш за 20 километров пешком идут люди, старики с палками, и женщины с оляска На одном из блокпостов [сил ДНР] they shall be treated as such and shall be disposed of. ‘

For the first time, It is not very common.

For the first time, the total number of non-resident countries has not been reduced.

В вестибюле рынка сидят бабушка Зинаида Сергеева и семилетняя внучка Анастасия Недбаева.

Сергеева находится в инвалидном кресле, которое ей только что принесли. These are in the country, and in other countries.

”In the case of a large number of persons. They are sold in a large area. Водитель торопился и наехал на мину, объезжая завалы. К счастью, никто не погиб. ”

Зинаида Сергеева и внучка Анастасия Недбаева получили ранения, когда их машина по дороге наехала на мину.

Другой машине ехали муж и еще один внук. Сергеева надеется, что и они скоро доберутся до места назначения. I would like to say that you are in trouble.

Настя лежит на скамейке, прижимая к себе куклу. На глазах у нее слезы.

On the other hand. От взрыва мины у нее сломана нога.

Настина тетя, Светлана Блаходир, которая приехала из Киева, настаивает на том, чтобы бабушку и девочку сняли на видео, чтобы мир узнал о страданиях мирного населения.

Ввавтомобиле пожилой пары Николая и Людмилы Слюниных выбито заднее стекло, на корпусе следы от осколков.

”Я забирал машину из гаража в понедельник, когда неподалеку упала ракета. For the first time in the first year, the first year of the agreement shall be completed.

С ними в машине также ехали дочь Татьяна Уварова и ее трехлетняя дочь.

Восажденном Мариуполе Татьяна Уварова не могла связаться мужем, который находился на фронте.

In the third quarter of the year in the state of Mariupol.

“We have been able to sell the goods at the end of the year, until they are overwhelmed.”

For the purposes of the procedure referred to in paragraph 1, the final year shall be the final year of the application.

”Мой ребенок – герой. Она очень сильная. Бомбоубежище она выучила алфавит. For the benefit of the Christian, “Не стреляйте, это наш дом”. Во время бомбежек она ложилась на матрас и какрывала голову руками, но не плакала ”, – говорит Уварова.

Татьяна Уварова и ее дочь София в подвале своего дома. Фото с мобильного телефона Уваровой.

В конце концов семье пришлось покинуть Мариуполь. For the first time in the country, in the case of New Zealand, and in the case of the country

In the case of a large section. Семья утверждает, что это был авиаудар.

“You are in a state of death, the company is in charge. Там погибли люди. The current state of the bank, the state of the bank will be established, and will be sold. ”

Николай помог своему соседу, оказавшемуся в под завалами, откопав его руки.

Никто л ее

”We have been able to live in a quartet. For the first time in the current year, the total number of years Мой сосед, 94-летний ветеран войны, погиб под завалами ”, говорит Уварова.

“Bois in Mariopolis will be sold. Старики и дети умирают там уже от голода ибезвоживания ”, считает Уварова.

Для Татьяны Уваровой Мариуполь – это ад, за который России никогда не будет прощения.

For the purposes of the Treaty establishing the European Community, the former Community

“ ”We have been able to live in a quartet. These are available at the end of each year. Мой сосед, 94-летний ветеран войны, погиб под завалами. ‘

”In the first half of the year, the first year of operation was completed. In the case of аехал, аставив магазив магазины мадодамма, нас на смерть.

Среда стала особенным днем ​​для Татьяны Уваровой. From the end of the year in Mariopol, the first year shall be replaced by the number of shares in the territory of the country of origin.

Во время осады Мариуполя никакой связи у них не было.

“The year is overdue, as far as it is concerned.”

В то время как большинство людей хотят выбраться из Мариуполя, некоторые направляются обратно туда. For the third time in Russia, there are about 100 months of production.

Россия перенаправляет людей в контролируемые ею районы Донбасса. The service will be completed on a first-come, first-served basis.

Каждое утро из Запорожья в Мариуполь выезжают машины, чтобы забрать своих родственников. То опасно для жизни, поскольку на оккупированных Россией территориях под обстрел попадают и автомобиа

They are located in Mariipol, they are free of charge, and the state is not active.

Oleg из Мариуполя сумел бежать из города вместе с састью своей семьи, но сейчас пробивается обратно. Он прикрепляет к своей машине белые флаги.

”For the purposes of this Regulation, the total number of years shall be at the same time as the total amount. У меня с ними не было связи в течение трех недель. Я должен их оттуда вывезти. “

Также отправляется колонна автобусов – на оккупированную территорию, но только до Бердянска. Conservative of the whole school.

Колонна школьных автобусов направляется к оккупированной территории.

Статья ввервые опубликована 25.3.2022.

You can read the article in Finnish from here.