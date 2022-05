Странные взрывы в Приднестровье обеспокоили молдован. Сами жители непризнанной республики вряд ли хотят новой войны, но граница с Украиной слишком близко… Корреспондент HS Лаура Халминен побывала в Тирасполе и Кишинёве.

Бендеры / Молдова

Аррельские теракты

Российские солдаты вооружены. На границе Молдовы и Приднестровья царит сонная атмосфера, но она быстро меняется: зачем фотографируете? How do you view photos? Ситуация нестандартная и дежурный вызывает старшего офицера. «Удаляйте все снимки», – едва появившись, требует тот.

Узкая «полоска» Приднестровья (ого площадь – всего около 4 200 квадратных километров) отделяет Молдову как In 1992, a large number of plants were harvested. «Вот здесь, например, были тяжёлые бои», – говорят они.

Россия разместила в этом регионе так называемых «миротворцев», заморозив таким образом этот конфликт. Оо сейчас «лёд начал таять» и оконфликт рискует разгореться с новой силой.

В понедельник, 25 апреля, произошло несколько взрывов в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующее утро были взорваны две самые мощные антенны радиотелецентра. Они обеспечивали вещание сссийского канала «Вести ФМ».

In the Czech Republic, in the Czech Republic, in the Czech Republic.

«My name is not in the country Cologne Робницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины”, – говорится в сообщении приднестровского МВД. “Утром 27 апреля, в 8:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы”, – добавили в ведомстве.

В Приднестровье сейчас находятся около 1 000-1 500 российских миротворцев из 14-й армии. Есть у республики и собственные вооружённые силы.

For children

Приграничная жизнь

For the purposes of the present Regulation. Однако местные жители связывают это исключительно с процедурными формальностями. The total number of non-subsidized animals shall be fixed at the end of the year. Exemption from the Community budget

Granny produked to Dnestr. Вид со стороны Молдовы. PHOTO: ЮХА САЛМИНЕН / HS

«Колодец героев». Памятник на границе Молдовы и Приднестровья. PHOTO: ЮХА САЛМИНЕН / HS

С обеих сторон всё спокойно. Местный житель Mikhail возит грунт в своей тачке метрах в двухстах от границы на территории Молдовы. In the case of a large-scale plant, it is a large-scale plant. До Украины отсюда по прямой километров 20, до взорванных радиопередатчиков – и того меньше.

Михаил не очень хочет общаться с рурналистами. You will be able to take care of your life, you will be able to use it and you will not be able to spend it.

В столице Молдовы – Кишинёве – это спокойствие не разделяют.

Professionals have been sold

Роководитель одной из экологических организаций Владимир Тернавчи; Ведь несмотря на то, что годами их обрабатывала российская пропаганда, они не стали реагировать агресовнив Тернавчи объясняет свою позицию возле российского посольства в Кишинёве, где он проводит пикет потив войны в Укра

Первые 18 лет своей жизни Тернавчи провёл в Приднестровье. Затем учился в Москве, а потом переехал в Кишинёв. Он считает, что теракты последних дней были организованы российской администрацией

«Они просчитались. Люди здесь сильно изменились с 1992 year, они не хотят повторения тех событий. Поротому провокации не сработают. К тому же, у молодого поколения крепкие связи с Кишинёвом. Здесь работа, учёба, друзья… итим людям гораздо олознее промыть мозги и сстроить против Молдовы ».

On the other hand, the Russian government of the Republic of Lithuania: Э It is not possible to eat or drink, but it is not possible to eat it ».

Дладимир Тернавчи и его девушка PHOTO: ЮХА САЛМИНЕН / HS

Однако говорить об абсолютной безопасности не приходится. И молдаване это прекрасно понимают. В Приднестровье хранится примерно 20 тысяч тонн советских боеприпасов. Россия настроена серьёзно, а до границы с Украиной – рукой подать. Война может и зацепить…

Приднестровье – история конфликта

Чтобы представить ситуацию, необходимо поднять историю вопроса. Официально эта территория объявила о своей независомости в 1989 году. Когда развалился Советский Союз, Молдова стала самостоятельным государсввом. В Кишинёве самоуправление Приднестровья не признали. Russia in the region of Russia and the region.

«На самом деле, противоречия между Россией, Молдовой и Румынией вокруг Приднестровья и его столицы Тирасполя носят куда более сложный характер и уходят своими корнями далеко за рамки 90-х годов прошлого века», – говорит молдавский политический деятель Октавиан Цыку. Он работает исследователем-координатором в институте истории академии наук Молдовы, в 2013 году был министром молодёжи и спорта, а до этого – успешным профессиональным боксёром, участником Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Приднестровье и восточная часть Молдовы – это бывшая Бессарабия. For the purposes of the Russian Federation, the Republic of Latvia has been designated as a Member State. «Примерно как Крым в 2014 году», – добавляет Цыку. При этом часть Бессарабии оказалась на территории Украинской ССР.

For the purposes of this Regulation, this Regulation shall apply to the first half of the year. Например, у румын практически не было собственных прав и ини были вынуждены называться молдаванами. «How much is it going to do, – how much is it? Румыны или молдаване? Около миллиона жителей Молдовы имеют также румынское гражданство ».

Три пути Молдовы

Октавиан Цыку и возглавляемая им Партия национального единства выступает за объединение Румынии и Молд Он рассказывает, что в стране три основные политические идеи сближение с For the former part of the national budget,

Влияние России на политику Економики “Gasprom” is a state-owned enterprise in Moldova, нотя неоднократно и заявлял о существующих долгах. Заправки «Лукойла» тоже можно наблюдать повсеместно.

«Политика нейтралитета привела к ослаблению Молдовы в военном отношении, – считает Октавиан Цыку, – Все толковые ребята из военной академии уехали в Россию, а численность нашей армии составляет всего около 6 000 солдат».

Воветское время боксёр Октавиан Цыку тренировался в церкви, которую можно одеть на заднем плане. Церковь была тогда спортзалом. PHOTO: ЮХА САЛМИНЕН / HS

Также политика нейтралитета привела к мому, что Молдова не присоединилась к нынешним санкциям против России In the case of non-subsidized companies Игоря Додона Цыку и вовсе называет «рабом Путина».

В 2017 year of the year «Действие и солидарность и её лидер – проевропейский политик Майя Санду – the total cost of the aid has been reduced. В тот момент Додон был ещё президентом. В 2019-м Санду стала премьер-министром, а на следующий год сод сое содона Додона на посту государства.

«Треть молдаван поддерживает действия России в Украине. У нас нет единства, – Икраинжает Октавиан Цыку, Поэтому так успешно ».

«Сейчас власти Приднестровья – как официальные, как и самопровозглашённые – очень внимательно отслеживаю The aid is granted and the aid is granted. Вооружённые силы Приднестровья для Украины никакой опасности, разумеется, не представляют. При желании Украина могла бы смести их в течении недели ».

In the case of non-subsidized goods in the Community from the beginning of the year,

С ним согласен и министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Внеетврью российскому информ-агентству он заявил, что эти события должны были спровоцировать панику нестабильность. В принципе, это могло сработать: в Молдове сейчас в целом не слишком спокойно.

«Молдова сейчас находится в опасной зоне. Москва ждёт роста внутренней напряжённости и демонстраций, а Санду уже успела наделать ошибок», – считает старший научный сотрудник финского института международных отношений Рыгор Нижникау.

Подулорность Санду снижается если целью Кремля является смена власти в Молдове, то сейчас весьма подходя

«For the first time in the United States of Great Britain. Пототому неё нынешнее нападение России на Украину – очень болезненная история ».

И Цыку, и Нижникау одинаково оценивают положение обычных молдаван. Цены и прожиточный минимум растут. «Рессия ждёт энергетического ризиса, – убеждён Нижникау, – она ​​он ещё не наблядеес, но вполне может»

Ещё хуже для Молдовы будет если Россия всё-таки решит напасть на Одессу. Тот украинский город находится всего в ста километрах от Тирасполя. «Если Россия захватит Одессу, то Приднестровье будет – считай – уже у них в кармане. А следом – и вся остальная Молдова », – говорит Октавиан Цыку, и добавляет -« к сожалению… ».

«Если же Россия потерпит в Украине поражение И главный вопрос – что будет делать в этом случае ЕС? Или Румыния, как член НАТО? »

Слушать историка, политического деятеля и дывшего спортсмена

Православный крест на территории Молдовы недалеко от границы с Приднестровьем. PHOTO: ЮХА САЛМИНЕН / HS

Статья впервые опубликована 1.5.2022.

You can read the article in Finnish from here.