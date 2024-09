News about the newsletters Einspruch and D:Economy

Parallel zum Start des neuen Weltwirtschafts-Briefings erweitern wir unser Newsletter-Angebot um den PRO-Newsletter „Einspruch“ zu juristischen Themen. Als Ergänzung zum bewährten bisherigen Angebot erscheint künftig jeden Freitag ein Newsletter mit den wichtigsten juristischen Artikeln der Woche aus der F.A.Z. und exklusiven Gastbeiträgen zu interessanten Rechtsthemen. Er ergänzt damit die Einspruch-Website, auf der täglich die interessantesten F.A.Z.-Artikel zu Rechtsthemen dargestellt werden, sowie den beliebten Einspruch-Podcast, der immer mittwochs erscheint.

Der neue Newsletter beginnt mit einem Editorial, in dem ein Einspruch-Redakteur auf die juristische Woche zurückblickt und die Ereignisse einordnet. Eine juristische Wochenvorschau am Ende des Briefings bereitet den Leser auf die bedeutendsten Rechtsthemen der nächsten Woche vor. Neu ist außerdem die enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltspiegel und dem Karrieremagazin der IQB, die Gastartikel, Hinweise auf bevorstehende juristische Veranstaltungen und Jobangebote beisteuern. Einspruch erweitert außerdem seinen Social-Media-Auftritt und ist künftig neben Instagram auch auf LinkedIn vertreten. Redaktionell werden die Neuerungen von einer neuen Interviewreihe begleitet. Darin fragen wir interessante Persönlichkeiten, die Jura studiert haben, jetzt aber in einem anderen Berufsfeld tätig sind, was ihnen die juristische Ausbildung gebracht hat.

Das bisherige D:Economy-Briefing zur digitalen Ökonomie wird in Digitalwirtschaft umbenannt, um die Einheitlichkeit in der PRO-Familie zu gewährleisten. Das Briefing wird wie bisher jeden Mittwoch an 160.000 Leser versendet und informiert zu den Themen Künstliche Intelligenz, Plattform-Ökonomie, digitale Transformation und Mobilität. Ergänzend zum wöchentlichen Newsletter informiert die Redaktion täglich auf der Website, auf Linkedin und in seinem Whatsapp-Kanal über das aktuelle Geschehen in der digitalen Wirtschaft.