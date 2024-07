Allerdings sollten sich weder die Beitragszahler, die zuletzt 290 Milliarden Euro im Jahr für die Rentner aufgebracht haben, noch die Steuerzahler, die 109 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zuschossen, allzu großen Hoffnungen machen: Was einst unter dem Stichwort Aktienrente startete und nun Generationenkapital heißt, kann zwar, wenn sich die Ampelfraktionen noch auf ein Rentenpaket einigen können, tatsächlich zu einer kleinen Entlastung der Rentenkasse führen.

Dies aber erst vom Jahr 2036 an und nur unter der Voraussetzung, dass das Generationenkapital bis dahin regelmäßig (durch neue Schulden) aufgestockt wird und die Kapitalmärkte keine großen Kapriolen schlagen. Selbst dann wachsen mit den 10 Milliarden Euro, die der Kenfo dereinst jährlich in die Rentenkasse zahlen soll, die Bäume nicht in den Himmel. Denn die von SPD und Grünen forcierte deutliche Verteuerung der Rentenansprüche, genannt Haltelinie, kostet etwa 30 bis 40 Milliarden Euro zusätzlich je Jahr.

Eine unprätentiöse Fachfrau an der Spitze

Damit der Fonds überhaupt die erwünschten Renditen erzielt und nach Begleichung der Kosten für die Kreditaufnahme noch etwas übrig bleibt für die Rente, sollte das Generationenkapital möglichst große Freiheiten in der Geldanlage haben, so wie es der Kenfo bisher auch hat. Zwar ist das Kuratorium zur Aufsicht politisch besetzt, doch selbst politische Veteranen wie Jürgen Trittin (Grüne) mussten anerkennen, dass die Kenfo-Vorstandsvorsitzende Anja Mikus „in verschiedenen Situationen Wünschen stets cool widerstanden“ habe: „Sie lässt sich nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen.“

Mikus ist eine unprätentiöse Fachfrau mit langer Erfahrung in der Finanzbranche. Sie ist allein deshalb schon eine ideale Besetzung, weil sie nicht dem vorurteilsbeladenen Stereotyp entspricht, das mancher von der Finanzbranche hat. Sie beweist aber zusätzlich seit sieben Jahren, dass sie die ihr vom Staat anvertrauten Milliarden sachlich-analytisch investiert. Sie kennt die politischen Wünsche, nimmt sie ernst und prüft sie, macht aber auch klar, dass sie nicht jedem Spezialwunsch folgen wird.

The head of the German sovereign wealth fund: Anja Mikus dpa

Politicians of all stripes should therefore abandon the idea of ​​using generational capital to pursue fantasies of saving the world. Political papers circulating on the subject show that this danger exists. A “magic square” is supposed to guide the investment of generational capital, with sustainability as the first priority and returns as the fourth.

Many clever thoughts on sustainability

Anyone who has dealt with Kenfo knows that Mikus and her team of around 40 employees have given a lot of clever thought to the topic of sustainability, even without strict legal requirements. There is no need for detailed instructions in the law on what should and should not be done. The topic of sustainability is far too dynamic for that, and the world cannot be divided into black and white or green and brown.

The accusation that the stock pension is a way of gambling away “our pension” on the capital market is completely unfounded. The current pay-as-you-go system has no reserves that could be gambled away. It lives off the payments that are burdened on a smaller young generation that will face an even larger generation of pensioners in ten years. It is therefore right to use the returns of the capital market to at least partially relieve the burden on contributors and taxpayers. However, the modest size can only be the first step towards more capital market orientation in retirement provision.