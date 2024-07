Der Vorfall vom Dienstag zeigt, wie aufgeladen die innenpolitische Atmosphäre in Israel ist. Der Krieg gegen die Hamas ist nach neun Monaten immer noch nicht gewonnen, selbst wenn die Armee zuletzt von deutlichen Fortschritten sprach. Auch Netanjahu lobte seinen Ansatz bei der Gedenkveranstaltung in Jerusalem abermals: „Die Hamas steht unter Druck, der immer stärker wird, weil wir sie angreifen“, sagte er. Er verwies auf die gezielte Tötung von Anführern der Organisation – am Samstag ist bei einem solchen Angriff womöglich Mohammed al-Deif getötet worden, die Nummer zwei der Hamas im Gazastreifen. „Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um den Druck noch weiter zu erhöhen, damit alle Geiseln, die lebenden und die verstorbenen, nach Hause zurückkehren und wir alle unsere Kriegsziele erreichen können“, forderte Netanjahu.

Hoffnung, dass die Frauen noch am Leben sind

Nicht nur der Mann im Publikum bezweifelte offenkundig, dass dies der beste Ansatz ist. Eine Mehrheit der Israelis ist Umfragen zufolge für einen Deal mit der Hamas, der zur Freilassung der Geiseln führen würde – auch wenn die Bedingung dafür ist, die Kämpfe einzustellen.

Vor allem die allermeisten Familien der Geiseln setzen sich für diese Lösung ein. Wie verzweifelt viele von ihnen angesichts der Unsicherheit über das Schicksal ihrer Angehörigen sind – 120, von denen vermutlich aber viele nicht mehr am Leben sind –, zeigte sich ebenfalls am Dienstag. Die Familien von fünf weiblichen Observationssoldatinnen, die am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt worden sind, hielten am Abend eine Pressekonferenz ab. Dort veröffentlichten sie Fotos aus den ersten Tagen der Gefangenschaft der fünf jungen Frauen; die Aufnahmen wurden später von der israelischen Armee gefunden. Auf einem Bild sind vier von ihnen – Liri Albag, Agam Berger, Daniella Gilboa und Karina Ariev – zu sehen, die in Pyjamas auf Matratzen sitzen. Alle haben offensichtlich Verletzungen davongetragen. Hinter ihnen steht ein großes Bild des Politbüro-Chefs der Hamas, Ismail Haniyeh.

Die Fotos hätten sie vor ein paar Tagen erhalten, sagte Liri Albags Vater Eli am Mittwoch im Radiosender Kan. „Die Armee wollte die Fotos aus geheimdienstlichen Gründen nicht herausgeben, aber wir haben darauf bestanden.“ Er wies darauf hin, dass das letzte Lebenszeichen der Frauen laut Angaben der Armee zwei Monate alt sei. Es besteht also Hoffnung, dass sie auch nach 285 Tagen noch am Leben sind.

Albag und die übrigen Eltern der Entführten appellierten nicht nur eindringlich an Netanjahu, sich endlich mit ihnen zu treffen. Sie forderten ihn auch dazu auf, die Chance zu ergreifen, die eine Vereinbarung mit der Hamas biete. Ayelet Levy Shachar, die Mutter von Naama Levy, sagte, der Ministerpräsident habe sie gebeten, ihn auf seiner Reise in die Vereinigten Staaten zu begleiten – in einer Woche soll Netanjahu dort eine Rede vor dem Kongress halten und auch Präsident Joe Biden im Weißen Haus treffen. Sie habe ihm daraufhin erklärt, „dass ich ihm nicht folgen kann und will, solange ich nicht sehe, dass die Verhandlungen über die Freilassung meiner Naama abgeschlossen sind“. Levy Shachar wandte sich direkt an Netanjahu: „Dies ist nicht die Zeit für protzige Reisen; dies ist die Zeit, ein Abkommen voranzutreiben und die Geiseln nach Hause zu bringen.“

Die Warnungen blieben ungehört

Die fünf Frauen gehören zu den sieben Observationssoldatinnen, die am 7. Oktober aus dem Armeeposten Nahal Oz entführt worden sind. Im Mai hatte das „Forum der Familien Vermisster und Entführter“ schon ein Video veröffentlicht, das die gefangen genommenen Frauen auf der Basis zeigte. Die sechste Entführte hat die Armee zu Beginn des Gazakriegs befreit, die siebte wurde wohl im November ermordet.

Weitere 15 Soldatinnen, die in Nahal Oz stationiert waren, wurden während des Großangriffs der Hamas und anderer bewaffneter Gruppen auf Israel getötet. Mit ihren Familien traf Netanjahu sich am Dienstag, zum ersten Mal. In israelischen Medien wurde anschließend aus dem dreistündigen Treffen berichtet, der Ministerpräsident habe sich überrascht gezeigt über vieles, was die Eltern ihm berichteten. Etwa dass die jungen Soldatinnen, deren Aufgabe in der Beobachtung der Monitore von Überwachungskameras bestand, unbewaffnet waren. Oder dass einige von ihnen vor dem 7. Oktober Warnungen an Vorgesetzte übermittelt hatten, die ungehört blieben. Eyal Eshel, dessen Tochter Roni eine der Getöteten war, sagte nach dem Treffen: „Wir haben ihm die Geschichte der Nahal-Oz-Einheit erzählt, und er kannte nicht wirklich alle Details.“ An die Presse gelangte Audioaufnahmen von Teilen des Treffens zeigten, dass es in angespannter Atmosphäre ablief.

Die Eltern berichteten auch, Netanjahu habe ihre Forderung zurückgewiesen, dass eine staatliche Kommission umgehend eingerichtet werden soll, um zu untersuchen, wie es zum Terrorangriff vom 7. Oktober kommen konnte und was an jenem Tag genau geschah. Seit Monaten wird in Israel intensiv über diese Frage diskutiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Aufarbeitung einer der größten Katastrophen in der Geschichte Israels erst dann richtig einsetzen wird, wenn der Krieg im Gazastreifen beendet ist – was nach einem Geiseldeal auf der Grundlage des vorliegenden Vorschlags der Fall wäre.

Auch Joav Gallant übt Druck aus

Netanjahu selbst hat das immer wieder in Aussicht gestellt. Schon Ende Oktober sagte er in einer Fernsehansprache, der 7. Oktober werde umfassend untersucht werden. „Jeder wird Antworten auf das Debakel geben müssen – auch ich – , aber all das wird erst nach dem Krieg geschehen.“ Kritiker werfen dem Ministerpräsidenten vor, dass er auch aus diesem Grund versuche, den Krieg in die Länge zu ziehen. Im Gegensatz zu ihm haben die Leiter der Geheimdienste und der Armee frühzeitig Verantwortung für das Versagen beim Schutz von Zivilisten übernommen – auch wenn bislang nur Aharon Haliva, der Chef des Militärgeheimdienstes, konkret seinen Rücktritt angekündigt hat.

Im Hintergrund wird heftig darum gerungen, was für eine Kommission eingerichtet wird und welche Befugnisse sie haben soll. Netanjahu widersetzt sich angeblich einer staatlichen Kommission, die vom Vorsitzenden des Obersten Gerichts einberufen würde und breite Befugnisse hätte. Zugleich laufen offenbar schon intensive Versuche, die Verantwortung bestimmten Leuten zuzuweisen und andere zu entlasten. Kürzlich berichteten Medien, Netanjahus Büro habe versucht, die Protokolle von Treffen des Sicherheitskabinetts und anderer Entscheidungsträger zu ändern. Zudem soll es Versuche gegeben haben, das Erstellen von Audioaufnahmen von Kabinettstreffen im Militärhauptquartier in Tel Aviv zu verhindern. Netanjahus Büro wies diese Berichte zurück.