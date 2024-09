Aus deutscher Sicht war es ein Abend mit Licht und Schatten, an dem der positive Gesamteindruck aber überwog. Auf der Habenseite stand ein intaktes, vielleicht sogar prosperierendes Selbstverständnis, das die Mannschaft von Julian Nagelsmann in einer insgesamt komplizierten Begegnung nicht vom Kurs abkommen ließ.

Im Soll befand sich drei Tage nach dem 5:0 gegen Ungarn allerdings der Defensivverbund, der den Niederländern zu viele Räume und Möglichkeiten eröffnete. Tijjani Reijnders brachte das Team von Ronald Koeman, das mit einem 5:2 gegen Bosnien-Hercegovina in den Wettbewerb gestartet war, in der zweiten Minute in Führung, Deniz Undav (38.) und Joshua Kimmich (45.+3) wendeten das Blatt noch vor der Pause, doch Denzel Dumfries (50.) glich kurz danach wieder aus.

„Die hatten ihre Chancen, wir auch“, meinte Musiala am RTL-Mikrofon. „Wir müssen noch besser werden. Aus solchen Spielen werden wir lernen.“ Nagelsmanns Fazit lautete: „Beide Teams waren defensiv ein bisschen zu anfällig, dafür war es ein spannendes und offenes Spiel.“ Am 14. Oktober kommt es in München zum Rückspiel gegen die Niederländer, drei Tage vorher tritt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) noch in Bosnien-Hercegovina an.

Nach 99 Sekunden ist der Ball im deutschen Tor

Am Dienstagabend lag der Ball nach gerade einmal 99 Sekunden im deutschen Tor. Zu schnell war es dabei vor allem für die Innenverteidigung mit Schlotterbeck und Tah gegangen, die weit aufgerückt und noch dazu weit auseinanderstand und nur noch hinterherschauen konnte, als Reijnders von Gravenberch ab durch die Mitte geschickt wurde. Andrich als letzter Aufpasser konnte ebenso wenig ausrichten wie ter Stegen im Tor. Es war das schnellste Gegentor seit 50 Jahren für die Nationalmannschaft. Im WM-Finale 1974 – ebenfalls gegen die Niederlande – hatte letztmals Johan Neeskens noch früher getroffen. Damals dauerte es nur 86 Sekunden.

Equal match, equal result: Germany’s captain Joshua Kimmich in Amsterdam Reuters

Nagelsmann had limited the changes to the bare minimum. This consisted of replacing his attacker Füllkrug, who missed the Hungary match due to Achilles tendon irritation. The national coach did not put Havertz up front and recruited a new number ten. Havertz kept his position, and Undav was given the top spot – his first start in the DFB team. At the beginning, the Stuttgart player had trouble finding his role. The usual suspects, Wirtz and Musiala, provided offensive accents, often in conjunction with Havertz, who had two shots on goal but was critically disrupted on both occasions (11th and 16th). The Germans were the dominant team with good combination approaches, but still lacked any really great flashes of inspiration.

Nevertheless, they had to be happy that the score was only 0:1 in the middle of the first half. Dumfries also had a header after shaking off Schlotterbeck on a free kick (15th minute) and Xavi Simons after another deep pass from Gravenberch through the center (21st minute) could have easily scored for Oranje. The difficulties of the German defense when things happened quickly were also illustrated by the fact that after a good half hour three of the four defenders had been shown yellow cards, Tah and Schlotterbeck for foul play, Raum for complaining.

Happy about his first goal in the national jersey: Deniz Undav dpa

The fact that the score was 2-1 at half-time was therefore somewhat unexpected. The equaliser was firstly thanks to Musiala, who intercepted a ball played by de Ligt, secondly to Havertz, who held it well, and finally and decisively to Undav, who first set up Wirtz for the shot and then, after Verbruggen had parried it, was there. When the Dutch seemed to have already prepared themselves for the half-time whistle, the Germans still hadn’t had enough. Andrich played a cross to Raum, whose cross Undav missed the chance to take action himself, but he passed the ball on to a position where Kimmich had not yet switched off.