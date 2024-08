Die Warnung war selbst für ein seismisch sehr aktives Land wie Japan außergewöhnlich: Nach dem Erdbeben der Magnitude 7,1 vor der Küste der Präfektur Miyazaki am Donnerstagmorgen sei die Wahrscheinlichkeit für ein Megabeben im Süden des Landes weitaus größer als gewöhnlich, sagte der Seismologe Naoshi Hirata auf einer ­eigens einberufenen Pressekonferenz des für die Erdbebenüberwachung zuständigen Japanischen Wetterdienstes (JMA) in Tokio. Selbst Premierminister Fumio Ki­shida forderte die Bevölkerung auf, sich auf ein starkes Erdbeben und eine mög­liche Evakuierung vorzubereiten.

Außergewöhnlich waren nicht die Stärke des jüngsten Bebens oder die geringen Schäden, die es verursachte. Vielmehr machte die Lage seines Herdes das Beben so besonders. Er lag in etwa 25 Kilo­meter Tiefe, knapp fünf Kilometer vor der Ostküste der japanischen Südinsel Kyushu – genau auf einer der gefährlichsten geologischen Nahtstellen der Erde, dem Nankai-Graben. Dort treffen zwei der großen tektonischen Erdkrustenplatten aufeinander, die kontinuierlich, aber für den Menschen unmerklich langsam auf dem Erdinneren schwimmen. Vor dem Süden Japans schiebt sich auf einer Länge von fast tausend Kilometern die Philippinische Platte in einem flachen Winkel unter die Eurasische Platte, auf der sich das japanische Inselreich befindet.

Schon seit Jahren rechnen Seismologen damit, dass es entlang dieser Plattengrenze zu einem sehr starken Beben kommt. Das bisher letzte große Beben in dieser Region gab es 1946, als Erdstöße der Magnitude 8,0 das Gebiet erschütterten. 1961 folgte ein ­Beben der Magnitude 7,5, ungefähr an der gleichen Stelle wie nun das jüngste Ereignis. Diese Beben waren aber in ihrer Ausdehnung begrenzt. Überfällig für diese Plattengrenze ist ein Megabeben mit einer Magnitude von mehr als 9. Dieses Beben wäre etwa so stark wie das Tohoku-Beben 2011 im Norden des Landes. Damals kamen in dem von dem Erdbeben ausgelösten Tsunami etwa 20.000 Menschen ums Leben.

Das Beben fand am Japan­-Graben statt, der sich an der Ostküste im Norden des Landes von Tokio nordwärts bis zur Insel Hokkaido erstreckt. Dort schiebt sich die Pazifische Platte unter die Eurasische. Vor dem riesigen Ballungsraum Tokio-Yokohama treffen sich die beiden Gräben in einem der wenigen tektonischen Tripelpunkte der Erde. An solchen Punkten treffen drei Platten aufeinander. Wie ein Wahrzeichen thront der Vulkan Fujiyama fast genau über ­diesem Punkt.

Die Auswirkungen eines Megabebens entlang des Nankai-Grabens dürften nach Modellrechnungen der JMA-Wissenschaftler noch weitaus schlimmer ausfallen als jene während des Tohoku-Bebens vor 13 Jahren. Der Tsunami könnte so stark sein und so viele dicht besiedelte Küstenregionen treffen, dass mit bis zu 220.000 Opfern zu rechnen ist. Schwere Sachschäden würde es von Tokio entlang der Ostküste des südlichen Japans bis nach Okinawa geben.

Es ist also kein Wunder, dass der Nankai-Graben Gegenstand intensiver geo­logischer Forschungen ist. So wurde dort beispielsweise ein dichtes Netz von submarinen geophysikalischen Messinstrumenten aufgestellt. Dabei kommen unter anderem Meeresseismometer, Neigungsmesser und andere Geräte zum Einsatz, deren Messdaten in Echtzeit per Glasfaserkabel an die JMA-Zentrale übermittelt und dort automatisch ausgewertet werden. Japan hat zudem ein eigenes hochseetüchtiges Forschungsbohrschiff gebaut. Das moderne Forschungsschiff mit dem Namen Chikyu hat schon mehrmals im Nankai-Graben die beiden dort kollidierenden Erdkrustenplatten angebohrt.