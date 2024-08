Wenn Sie bei den anstehenden Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Ihre Stimme abgeben könnten, welches Thema würde für Sie die größte Rolle spielen?

In Ostdeutschland wäre für mich das wichtigste Thema Rechtsextremismus. Zumindest wäre es mir wichtig, die AfD zu verhindern oder zu versuchen, gegen das Erstarken der Partei anzugehen. So auch gegen das Problem des Rassismus.

Auf welchen Ausgang der Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern hoffen Sie? Welche Koalition wünschen Sie sich?

Das ist schwierig, weil die Koalitionen teilweise ziemlich verrückt aussehen. Ich komme aus Hamburg, da gibt es teils andere Parteien. Ich würde mir wünschen, dass das BSW und die AfD nicht so viele Stimmen bekommen, obwohl es momentan ganz anders aussieht. Vor allen Dingen hoffe ich darauf, dass es vonseiten der Parteien keinen Bruch der Brandmauer zur AfD gibt.

Kennen Sie persönlich Personen aus Ostdeutschland oder hatten in letzter Zeit eine Begegnung mit Ostdeutschen?

Mein Vater kommt aus Sachsen, meine halbe Familie wohnt in Ostdeutschland. Ich merke immer wieder Unterschiede zwischen uns, und gleichzeitig habe ich viel von den Menschen gelernt. Es gibt Dinge, die ich sehr schätze, und es gibt Dinge, die mir Angst machen. Manchmal ist es schwierig, einen Nenner zu finden. Generell gibt es viele Leute in Ostdeutschland, die das Gefühl haben, ungerecht behandelt zu werden, oder sich nicht gesehen fühlen – das kann ich zu gewissen Teilen nachvollziehen. Was mich wirklich verunsichert, ist die klare Abgrenzung vom Westen: Das sind wir, und das sind die. Viele Menschen in Ostdeutschland haben das Gefühl, alle seien gegen sie. Es gibt dieses Klischee, dass alle Menschen in Ostdeutschland rechts wählen. Das stimmt einfach nicht. Es gibt ebenso Unterschiede wie auch in Westdeutschland.

“Young people should not be forced to join the Bundeswehr,” says Leonore Georgi. Anna Mother

Are there situations in which you are worried about expressing your opinion publicly?

Yes, there are. As a musician, I have songs that are very controversial. Here I notice that I sometimes have inhibitions about playing these songs. I notice the stir when I express political opinions. I am aware that I am exposing myself to danger by expressing my opinion – for example on social media.

Would you personally be prepared to fight for Germany in the event of war?

That is a very difficult question. Actually, I would not be willing to do that, no. I think I would simply not be able to do it and cannot imagine it. It depends a lot on the conflict. If I think a war is unjustified, I would definitely not take part. However, the war in Ukraine has changed my opinion very much. For example, for the first time in my life I was and am in favor of arms deliveries. Nevertheless, I am against conscription. I think it is unfair, especially towards young people, and it is far too much of an interruption in their lives. Young people should not be forced to join the army – it should be their own decision.

A major controversial issue in the upcoming elections in the eastern German states is refugees. Both those who came to Germany in 2015 under Merkel with the slogan “We can do it” and those from Ukraine. Do you have any personal contact with refugees?

Many of my friends have family from Ukraine or have fled from there themselves. We also took in two Ukrainian refugees at home for a certain period of time. I have had less contact with refugees from other countries so far, although that is also changing. Personally, I would not differentiate between the reasons for fleeing. As long as people have to flee – be it because of hunger, war or political persecution – I think it is important to be open and offer protection. If I had to flee, I would also want to come to a country where I can feel safe and not have to worry about being deported at any time. In some cases, conditions were much better for Ukrainian refugees, especially at the beginning. I have the feeling that there are much higher hurdles for other refugees or people who need protection. Just because some come from Europe and others from further away does not mean that people should be treated differently. I cannot understand the fear of migration. I have the feeling that the less contact people have with refugees, the more they reject them. I think it would help to talk about people differently. Not always just about “the refugees”. Politicians are incapable of making the refugee issue emotionally understandable.