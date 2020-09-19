|BATSMAN
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Rohit Sharma
c Sam Curran b Piyush Chawla
|12
|10
|2
|0
|120.00
|Quinton de kock
c Shane Watson b Sam Curran
|33
|20
|5
|0
|165.00
|Suryakumar Yadav
c Sam Curran b Deepak Chahar
|17
|16
|2
|0
|106.25
|Saurabh Tiwary
c Faf du Plessis b Ravindra Jadeja
|42
|31
|3
|1
|135.48
|Hardik Pandya
c Faf du Plessis b Ravindra Jadeja
|14
|10
|0
|2
|140.00
|Kieron pollard*
Batting
|13
|9
|0
|1
|144.44
|Krunal Pandya
c MS Dhoni b Lungi Ngidi
|3
|3
|0
|0
|100.00
|James pattinson
Batting
|2
|3
|0
|0
|66.67
Extras – (b 0, lb 0, w 4, nb 0, Penalty 0)
Current Run Rate – 8.24
To bat – Rahul Chahar, Trent Boult, Jasprit Bumrah
Fall of Wickets – 46–1 (Rohit Sharma 4.4), 48–2 (Quinton de Kock 5.1), 92–3 (Suryakumar Yadav 11), 121–4 (Saurabh Tiwary 14.1), 124–5 (Hardik Pandya 14.5), 136–6 ( Krunal Pandya 16.1)
|BOWLERS
|O
|M
|R
|W
|ECON
|Deepak chahar
|3
|0
|26
|1
|8.67
|Sam curran
|3
|0
|18
|1
|6.00
|Lungi Ngidi*
|3
|0
|33
|1
|11.00
|Piyush Chawla
|4
|0
|21
|1
|5.25
|Ravindra Jadeja
|4
|0
|42
|2
|10.50
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