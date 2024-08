In Russland ist in Xenija Karelina eine weitere amerikanische Staatsbürgerin zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht des Swerdlowsker Gebiets um die Ural-Metropole Jekaterinburg verhängte am Donnerstag zwölf Jahre Lagerhaft wegen „Staatsverrats“ gegen Karelina, die zugleich die russische Staatsangehörigkeit hat.

Karelina, Anfang 30, stammt aus Jekaterinburg, lebte aber seit Längerem in Los Angeles und erhielt 2021 die amerikanische Staatsangehörigkeit. Sie wurde Anfang des Jahres in Jekaterinburg festgenommen, wo sie Verwandte besuchte. Die Öffentlichkeit war von dem Prozess ausgeschlossen, wie es in diesen Fällen üblich ist. Nach Angaben von Rechtsschützern wird Karelina vorgeworfen, am 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine, einem von Ukrainern in den USA gegründeten Hilfsfonds 51,80 Dollar gespendet zu haben.

Die Überweisung bemerkten die Strafverfolger demnach, als sie das Smartphone Karelinas untersuchten, während diese einen wegen angeblichen öffentlichen Fluchens verhängten Arrest von 14 Tagen absaß. Sie kam dann gleich in Haft. Karelinas Anwalt sagte nach dem Urteil, seine Mandantin habe die Überweisung zugegeben, aber nicht, dass sie damit „antirussische Handlungen“ habe unterstützen wollen.

„Dutzende Russen“ sollen aus amerikanischen Gefängnissen herausgeholt werden

Jetzt werde er „alle juristisch bedeutsamen Handlungen erfüllen, um einen Austausch zu beginnen“. In Andrej Minjejew hatte derselbe Richter desselben Gerichts am 19. Juli den amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich unter Spionagevorwürfen zu 16 Jahren Haft verurteilt, der dann am 1. August im Rahmen des Gefangenenaustauschs zwischen Russland und dem Westen freikam.

Dabei bekam Moskau anderen Agenten voran den sogenannten Tiergartenmörder Wadim Krassikow heraus, der in Deutschland eine lebenslange Haftstrafe wegen des Mordes an einem Tschetschenen in Berlin 2019 absaß. In dem Austausch waren auch Doppelstaatler berücksichtigt worden wie Alsu Kurmasheva, eine russisch-amerikanische Journalistin, die am selben Tag wie Gershkovich in Kasan zu sechseinhalb Jahren Haft wegen angeblicher „Falschnachrichten“ über die russische Armee in der Ukraine verurteilt worden war.