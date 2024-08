Wir haben immer noch Unterricht und eine Trainerin, die bei den Dreharbeiten ständig dabei ist, sollten wir vor der ­Kamera einen Aussetzer haben. Und das kommt immer wieder vor. Ich bin in Wales aufgewachsen, und durch das Walisische kann ich zum Beispiel das R rollen, was sehr hilfreich ist. Trotzdem spreche ich ­Elbisch nicht fließend. Es bleibt eine ­Herausforderung.

Wie inspirierend können starke Frauen­figuren wie Galadriel für ein weibliches Publikum sein?

Ich halte sie für sehr wichtig und inspirierend. Galadriel ist eine selbstbewusste Frau, und so erleben wir sie in ihrer Welt. Sie ist nie verlegen, schämt sich für nichts, entschuldigt sich auch nie. Sie nimmt sich ihren Raum. Galadriel kommt nicht im Entferntesten auf die Idee, ihr Platz würde ihr nicht zustehen. Das ist für mich auch das Beste an dieser Serie.

Obwohl das Fantasygenre in der Regel mit der Realität wenig zu tun hat.

Im Fantasygenre geht es aber nicht nur um Magie, Drachen, Monster und Feen, es ist vielmehr ein Experimentierfeld mit unbegrenzten Möglichkeiten. Fantasy ist nun einmal dazu da, unsere Vorstellungskraft zu beflügeln und Grenzen zu überschreiten. Im besten Fall werden wir inspiriert, über den Status quo unserer realen Welt zu reflektieren. Frauen wie Galadriel sehen wir leider nicht oft genug. Solche Rollen werden für Schauspielerinnen immer noch viel zu selten geschrieben.

Sie haben einmal erzählt, dass Sie unter selbstbewussten Frauen aufgewachsen ­seien. Wie hat Sie das beeinflusst?

Von uns Frauen wird ständig erwartet, dass wir uns anpassen, angenehm im Umgang sind und nicht anstrengend werden. Ich habe schon als Kind Frauen in meiner Familie beobachtet, die grob, harsch und ungeschliffen sein konnten. Nicht jeder hat das als Stärke gesehen, aber meine Schwester und ich haben es definitiv so empfunden. Andere Frauen in meiner ­Familie arbeiteten als Krankenschwestern oder Ärztinnen. Da kam es nicht darauf an, dass sie gemocht wurden. Wichtig war ihre Kompetenz, um das Richtige für ihre Patienten zu entscheiden. Schon als kleine Mädchen wird uns dieses Bedürfnis, ­gemocht zu werden, anerzogen. Das prägt uns bis ins Erwachsenenalter. Auch ich ­habe das bis heute nicht ganz abge­schüttelt.

Prägend waren für Sie auch Ihre Besuche als Kind und Jugendliche auf dem ­Bauernhof Ihrer Verwandten. Welche ­Erfahrungen haben Sie da gemacht?

Ich stand in der Bauernhof-Hierarchie ­relativ weit unten, weil ich die Cousine aus der Stadt war. Deswegen hat man mir oft die Arbeiten zugeteilt, die keiner machen ­wollte. Ich musste oft ausmisten oder Heu schaufeln. Ich hatte ständig eine Schaufel oder Heugabel in den Händen. Aber auch diese Arbeiten hatten etwas Befriedi­gendes, wenn ich sie erledigt hatte.

Was war daran befriedigend?

Ich war am Ende meines Aufenthalts jedes mal fit durch die körperliche Arbeit. Das war ein gutes Gefühl. Es hat mir auch viel Freude gemacht, mich um die Tiere zu kümmern und sie zu füttern. Nur vor den Schweinen hatte ich immer Angst, weil sie so riesig waren. Ich hatte die Befürchtung, wenn sie mich über den Haufen rennen, fressen sie mich auf. Zudem fand ich es immer faszinierend, dabei zu sein, wenn die Tiere Nachwuchs bekamen. Am ­liebsten war ich bei der Geburt der ­Lämmer dabei. Das war für mich der ­Höhepunkt. Wir mussten ihnen mit etwas Heu die Nase abwischen, damit sie niesen konnten und sich der Schleim aus ihren Atemwegen löste. Die Geburt der Lämmer zu beobachten hatte für mich immer ­etwas Magisches. Ich hatte deswegen ­sogar eine Zeit lang überlegt, ob ich später einmal Hebamme werde.

Wenn Sie von diesen Erfahrungen be­richten, hört es sich an, als ob Landwirtin auch eine Option gewesen wäre.

Landwirtschaft ist etwas ganz Ursprüng­liches, Altertümliches. Bäuerinnen und Bauern sind besondere Menschen. Als ich auf dem Bauernhof gearbeitet habe, spürte ich immer diese Verbindung zu den Generationen von Menschen, die vor uns dieses Land bewirtschaftet haben. Doch Menschen und ihr Verhalten zu studieren interessiert mich mehr als alles andere. Das ist auch der eigentliche Grund, warum ich Schauspielerin geworden bin.

Wenn Sie heute auf Ihre Zeit als Jugend­liche und junge Erwachsene zurück­blicken, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich raten?

Mach dir weniger Sorgen! Sei offen und enthusiastisch und nicht so ängstlich. Ich glaube, ich war früher ein ängstlicherer Mensch als heute. Phasenweise bin ich das bis heute geblieben. Bis heute lautet mein Motto: Gehe liebenswürdig mit dir selbst und anderen um.

Sie haben die Rolle gewissermaßen von Ihrer Kollegin Cate Blanchett über­nommen, die eine ältere Version von ­Galadriel in den Filmen von Peter Jackson gespielt hat. Sind Sie sich inzwischen irgendwo begegnet?

Wir haben uns nach dem Start der Serie einmal im selben Gebäude befunden. Das war aber auch das Maximum an Begegnung, das ich zu bieten habe. Selbst das fand ich schon sehr aufregend. Für mich ist sie tatsächlich Galadriel. Sie ist ein Mythos, eine Legende. Ich verfolge alles, was sie tut. Wahrscheinlich wäre ich viel zu aufgeregt, um ein Wort herauszukriegen, wenn ich sie wirklich träfe. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass mein Name in einem Satz mit ihrem verwendet wird.

Sie sind seit Ihrer Kindheit ein Tolkien-Fan. Was hat Sie an seinen Geschichten fasziniert?

Mein Vater hat sie mir vorgelesen, das machte sie schon interessant. Das mag ich an diesem Genre: Oft haben wir durch ­solche Bücher Verbindungen zu unseren Eltern oder Großeltern. So fing es für mich an. Ich habe mir schon als Kind ­gerne Phantasiewelten ausgedacht. Ich wuchs auch mit Astrid Lindgrens Büchern auf, ich verbrachte in meiner Phantasie zum Beispiel viel Zeit in Ronja Räubertochters Wald. Das waren meine Parallelwelten, in die ich geflüchtet bin.

Bei welchen Gelegenheiten hat Ihr Vater Ihnen Tolkien vorgelesen?

Als Gutenachtgeschichte. Immer wenn er eigentlich aufhören wollte, flehte ich ihn an, noch ein Kapitel zu lesen.

In welche Parallelwelt flüchten Sie heute am liebsten?

Ganz ehrlich? Ich wäre gerne ein Vogel. Deshalb stelle ich mir manchmal vor, wie es wäre, fliegen zu können. Zählt das als Paralleluniversum?

Für diese Rolle haben Sie unter anderem Schwertkampf und Bogenschießen gelernt. Könnten Sie mittlerweile mit Ihren neuen Fähigkeiten im gefährlichen ­Mit­tel­erde überleben?

Die Vorstellung gefällt mir. Ich müsste mir aber trotzdem ein starkes Team suchen. Wobei ich mich gerade frage, was ich zu dieser Gemeinschaft beizutragen hätte. Ich könnte auf jeden Fall Beeren pflücken. Eigentlich bin ich einem Hobbit viel ähn­licher als Galadriel.

Welche von Galadriels Fähigkeiten wären für Sie im Alltag nützlich?

Sie kann alles besser als ich. Deswegen ist es schwierig, eine Wahl zu treffen. Aber Elben werden nie müde und müssen nicht schlafen. Das wäre phantastisch. Ich müsste mich nur einen Moment ausruhen und wäre wieder voller Energie.

Was würden Sie mit Galadriels Talenten in unserer Welt verändern?

Was ich an Mittelerde liebe, und das macht die „Herr der Ringe“-Trilogie so be­son­ders, ist die Tatsache, dass man mit den Hobbits diesen kleinen, verletzlichen Personen folgt. Niemand sagt ihnen, sie müssten größer, stärker, mutiger oder härter sein. Es geht darum, die Welt sicher genug zu machen, damit sogar – im übertragenen Sinn – die Hobbits darin überleben können. Dafür steht auch Galadriel. Das sollte unser Ziel sein: eine Welt, in der auch die Verletzlichsten von uns sicher sind.

Halten jüngere Familienmitglieder Sie für cooler, seit Sie die Rolle der Elbin ­Galadriel spielen?

Unterschiedlich. Ich habe einige ­Cousinen und Cousins mit vielen ­Kindern. Ein Teil des Nachwuchses findet mich cool. ­Andere sind nicht ganz einverstanden mit meiner Darstellung. Warum spielt sie das jetzt so?! Ich habe eine gesunde Dosis von beidem, ­Zuspruch und Kritik.

Haben Sie irgendetwas vom Set behalten?