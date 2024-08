Gegen 21.00 Uhr war zunächst eine der 24 Gondeln des Riesenrads in Brand geraten. Dann griff das Feuer auf eine zweite Gondel über. Was genau in diesen Minuten geschah, versuchen die Ermittler noch zu klären. Nach Polizeiangaben wurden jedenfalls rund 25 Menschen verletzt – vier davon erlitten Brandverletzungen, einer zog sich eine Sturzverletzung zu. Die anderen Verletzten, darunter Ersthelfer und auch mindestens vier Polizeibeamte, wurden im Krankenhaus auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht.

Zum Alter und zum Geschlecht der Verletzten konnte die Polizei keine Angaben machen. Auch die genaue Zahl der Verletzten sei noch nicht abschließend geklärt, sagte die Sprecherin.

Die beiden in Brand geratenen Gondeln wurden durch das Feuer zerstört. Wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Feuers mit dem Riesenrad fuhren, blieb unklar. Üblicherweise werden die Gondeln mit maximal vier Personen besetzt.

The smoke from the fire is spreading massively. dpa

Artists dismayed

“I am absolutely appalled by the Ferris wheel fire during my show at Highfield,” wrote rapper Ski Aggu on Instagram. He was told over headphones that he should not cancel his performance at the festival under any circumstances to avoid mass panic. “Thank you all for staying so calm and preventing something worse from happening,” he wrote to his fans. He wished everyone affected a speedy recovery.

Festival continues after two-hour interruption

The festival at Störmthaler See, a large rock and pop festival with around 30,000 visitors, was initially interrupted. Around an hour after the fire broke out, at around 10 p.m., an announcement was made on stage to the visitors that those affected were fine.