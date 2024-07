Trump hält es für angemessen, wenn Powell die Zinsen vor der Wahl nicht senkt. Wie passt das zur Zinssenkungsrhetorik des früheren Präsidenten Trump? Vermutlich will er sich die Zinssenkungen allesamt auf das Konto seiner nächsten Präsidentschaft buchen lassen und nicht noch in Bidens Amtszeit: „Seht her, mit mir sind die Zeiten der hohen Zinsen für euch vorbei!“ An den Märkten wird prompt gerätselt, ob Powell nun erst recht im September die Zinsen senken wird oder doch eher an die eigene Karriere denkt und auf eine weitere Amtszeit von Trumps Gnaden setzt. Wo auch immer die Wahrheit am Ende liegt: Trump bestimmt jetzt schon die Agenda an den Börsen.

Zweites Beispiel dieser Woche: Trump macht sich Gedanken um die Sicherheit von Taiwan. Der militärische Schutz, den der von China bedrohte Inselstaat nötig hat und den auch die USA gewährleisten – den soll Taiwan bitte auch entsprechend entlohnen. Kennen wir aus Europa, das Thema. Taiwan beeilte sich am Donnerstag zu erklären, seine Verteidigung zu stärken und mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten. Doch die Börsen in Fernost waren verunsichert, allen voran die in Taiwan so bedeutenden Chipwerte wie TSMC , der Auftragsfertiger von Nvidia.

Den Dollar will er schwach sehen

Der Nikkei in Tokio gab sogar insgesamt um 2,4 Prozent nach am Donnerstag. Das lag auch am starken Yen, der auf ein Sechs-Wochen-Hoch stieg. Und an wem lag es? Natürlich auch an Trump, der seine Sorge eines zu starken Dollars äußerte – ein beliebtes Thema von ihm, mit dem logischen Bruch, wie eine schwache Währung zu einem derart starken Präsidenten wie ihm in einem von ihm wieder „first“ und stark gemachten Land passen würde, aber in dem Fall ist ihm der Vorteil besserer Exportchancen der amerikanischen Industrie durch eine schwächere Währung wichtiger.

Dabei sollte er das Vertrauen in einen festen Dollar vielleicht nicht zu sehr untergraben, denn auch seine Präsidentschaft würde von dem Wohlwollen ausländischer Geldgeber abhängig sein, die den immer größer werdenden Schuldenberg Amerikas mittragen müssen. Die grundsätzlichen Sorgen der Märkte beziehen sich mit Blick auf Amerika daher weniger auf die Geldpolitik oder die zahlreichen Säue, die Trump täglich durch die globalen Nachrichten treibt.

Es ist die Fiskalpolitik, auf die mit Sorgen geschaut wird. Auf 4,5 Prozent sieht die DZ Bank in einer Analyse vom Donnerstag die Inflation im nächsten Jahr wieder steigen, wenn Trump und seine Partei in beiden Parlamentskammern das Sagen hätte. „Die Politik, die unter einer Trump-Präsidentschaft in Kraft treten könnte, wäre für die Märkte von großer Bedeutung, was auch in der Vergangenheit der Fall war, wie nach seiner Wahl im Jahr 2016 zu beobachten war“, sagt Mohammed Kazmi, Makrostratege und Anleihen-Portfoliomanager der Union Bancaire Privée (UBP). „Die Anleger werden sich vor allem auf die Auswirkungen von Trumps Handelspolitik und seine Steuerpläne konzentrieren.“

Zölle im Machtkampf mit China

Die Handelspolitik war schon am Mittwoch ein größeres Thema an den Märkten, als Gerüchte aufkamen, dass die USA eine Verschärfung der Exportbeschränkungen für Halbleitertechnologie nach China erwägen könnten. Der Nasdaq 100 sackte im späten Mittwochshandel um 2,9 Prozent ab. Die amerikanischen Notierungen der niederländischen ASML, des wertvollsten Unternehmens Europas, sackten um 13 Prozent ab, AMD um 10 Prozent und Nvidia um 7 Prozent.

Ob die möglichen drastischen Handelsbeschränkungen gegen Unternehmen, deren Exporte chinesische Chiphersteller mit amerikanischer Technologie versorgen, nun in vorauseilendem Gehorsam vor Trump diskutiert werden oder aus eigenem Antrieb der Biden-Regierung, bleibt unklar. „Was die Handelspolitik betrifft, so hat Trump weltweit zusätzliche Zölle in Aussicht gestellt, die China am härtesten treffen werden“, sagt Kazmi. „Während er in der Steuerpolitik wahrscheinlich eine Fortsetzung der expansiven Politik bevorzugen wird, wie sie in seiner vorherigen Amtszeit zu beobachten war.“

Beide Entwicklungen würden die Inflation anheizen und könnten den derzeitigen günstigen Disinflationspfad in Richtung des Inflationsziels von 2 Prozent erschweren. „Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Haushaltsdefizite bereits viel höher sind als vor der Pandemie, sodass eine Präsidentschaft Trumps das Szenario höherer Inflationsraten für einen längeren Zeitraum noch verstärken würde.“ Zumal an den Märkten der Anreiz für Staaten bekannt ist, über eine höhere Inflation die Staatsschulden zu entwerten. „Allerdings könnte die Tragfähigkeit der gestiegenen Verschuldung zuweilen auf die Probe gestellt werden, insbesondere in Zeiten, in denen die Nachfrage nach Anleihen begrenzt ist und die politische Richtung unklar ist“, sagt Kazmi. „Dies war in Großbritannien während der kurzen Amtszeit von Liz Truss am deutlichsten zu beobachten, als ihre ungedeckten Steuerpläne zu einem drastischen und aggressiven Ausverkauf von Staatsanleihen führten.“ Trump wird sich davon vermutlich nicht schrecken lassen und den Amerikanern im Wahlkampf geringere Steuern versprechen.

Technologie-Aktien unter Druck

Die Märkte indes müssen sich darauf einstellen, dass die Trump-Schwankungen zurück sind und mindestens bis zum Wahltag am 5. November bleiben werden. Der Volatilitätsindex Vix als Maß für die Kursschwankungen hat sich die vergangenen Tage schon erhöht. Technologiewerte haben tendenziell weniger gute Aussichten unter Trump als klassische Industriewerte. So ist der Dow ­Jones, den Trump gerne auch als Maß für den Erfolg seiner Regierung wählte, am Mittwoch auf einen weiteren Rekord gestiegen, obgleich die Tech-Börse Nasdaq so stark unter die Räder geriet wie seit gut eineinhalb Jahren nicht mehr. Am Donnerstag gab es den nächsten Rekord für den Dow Jones, während der Nasdaq-Index sich nur minimal vom Vortagessturz erholte.