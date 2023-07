Sunday, July 2, 2023, 09:30



| Updated 10:47 a.m.

The groups Moros Almorávides, Caballeros y Damas del Ampurdán, Contrabandistas del Mediterráneo, Yonud Hijos del Desierto and Piratas Berberiscos, incorporated this year, dazzled the public last night in the Great Parade of the Santomera Moors and Christians Festival. This afternoon, at 7:00 p.m., there is another parade and an offering to the Patron Saint, the Virgen del Rosario.