Miss Colombia 2023 is in its final stretch. The future representative of the coffee country may participate in the Miss Universe 2023where they are expected to win to win the crown.

Who will be the winner of Miss Colombia 2023?

Miss Colombia 2023 will be broadcast on September 2 starting at 8:00 p.m. (Colombian time). On this date it will be possible to meet the next winner of the beauty pageant.

The future winner will give her last participation in Barranquilla, according to information from Natalie Ackermann, president of Miss Universe Colombia 2023.

According to the results of September 2, one of the 23 participants will be the representative of Colombia in Miss Universe 2023, an event that will take place in El Salvador.

The contestants will meet for the crown on September 2. Photo: composition LR

Who are the participants of Miss Colombia 2023?

Miss Universe Amazonas – Maria Paula Torres Penagos

Miss Universe Antioquia – Luisa Fernanda Urrea Henao

Miss Atlantic Universe – Sophia Isabel Koepke July

Miss Universe Bogota – Daniela Aristizábal

Miss Universe Boyacá – Laura Valentina Parra Giraldo

Miss Universe Buenaventura – Lina Maria Hurtado Mosquera

Miss Universe Caldas – Valeria Gallego Salazar

Miss Universe Cali – Wendy Michelle Murillo

Miss Universe Casanare – Maria Camila Avella Montañez

Miss Universe Cauca – Lizeth Mayesty Sinisterra Ramírez

Miss Universe Cesar – Maria Juliana Pardo Mejía

Miss Universe Cundinamarca – Sherren Londoño Perea

Miss Universe Guainía – Luisa María Lozano

Miss Universe La Guajira – Stephanie Carruyo

Miss Universe Medellin – Valeria Giraldo Toro

Miss Universe Nariño – Rouse Valentina Cortes Betancourt

Miss Universe North Santander – Adriana Catalina Numa Vega

Miss Universe Putumayo – Darlin Maryuri Valencia Cortes

Miss Universe Quindío – Jazmín Arena Usma

Miss Universe Risaralda – Valentina Valderrama Patiño

Miss Universe Santander – Nina María Pinzón Zambrano

Miss Universe Soledad – Marleidys Morales Pérez

Miss Universe Tolima – Dany Sierra Pastrana

Miss Universe Valley – Valentina Cardona.

