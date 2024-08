Die Schäden auch für die komplexe Elektronik wurden bis in die Nacht zum Freitag begutachtet, das Ausmaß ist jedoch noch nicht klar. Dalton sagte aber: „Das wird uns sicher für eine Weile aus dem Wettbewerb nehmen. Zum Glück ist der Mast stehengeblieben.“ Weil beim 37. America’s Cup zur Kosteneindämmung nur eine neue Yacht pro Team zugelassen ist, können die Neuseeländer ihre Teilnahme an der Auftaktphase der Herausforderer-Runde zunächst nicht fortsetzen.

Einige Überraschungen am ersten Tag

Sportlich hat das vorerst keine Auswirkungen, weil Neuseeland in der Herausforderer-Runde ohnehin keine Punkte sammeln kann und als Cup-Verteidiger automatisch im Finale dabei ist. Die fünf Herausforderer segeln nun vorerst allein um den Einzug ins Halbfinale der vier besten Teams. An diesem Freitag steht der zweite Renntag an. Das erste Team scheidet bereits am 8. September aus. Die erste der maximal 13 Final-Regatten um den America’s Cup findet am 12. Oktober statt.

