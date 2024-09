Stephen Fry gibt diesen Mann als gemütlichen Bären, dem die Angst der Deportation noch tief in den Knochen steckt. Kurz lässt er sie aufblitzen, als die Tochter mit ihm am Bahnhof steht. Während die Lok sich nähert, huscht Panik durch seinen Blick, über die er ­sofort wieder den Mantel der Sonnigkeit legt. Mit allerhand Ausreden überzeugt er die Tochter, ein Taxi zu nehmen. Den Fahrer mietet er gleich für die ganze Woche an, um sie durchs verschneite Polen im Winter des Jahres 1991 zu fahren. Erst viel später, wenn Vater und Tochter gemeinsam Auschwitz besuchen, wird Ruth aufgehen, woher seine Ablehnung des Transportmittels rührt.

Nie über das Grauen der Lager gesprochen

Die deutsche Regisseurin Julia von Heinz hat mit „Treasure“ ihren ersten internationalen Spielfilm realisiert. Basierend auf der Romanvorlage „Zu viele Männer“ der australischen Autorin Lily Brett, erzählt der Film von der Suche einer jungen Frau nach ihren jüdischen Wurzeln, vom Trauma des ­Holocausts und wie es sich über Generationen weitervererbt hat. Die ­Tochter wird den Vater irgendwann beim Hotelfrühstück zur Rede stellen. Nie habe er oder die Mutter über das Grauen der Lager gesprochen, nie ein Wort darüber verloren, was ihnen im Ghetto ­widerfahren ist. „Und trotzdem bin ich jede Nacht wach geworden, weil Mama schreiend aus einem Albtraum erwacht ist.“

Lena Dunham gelingt es, solche Sätze ohne Wut oder Anklage vorzubringen. Ihre Ruth will verstehen, fordert sanft Antworten, ohne den Vater unter Druck zu setzen. Dunham spielt das über weite Strecken mit einem Schleier von Traurigkeit, unter dem ihre Gesichtszüge erstarrt sind. Nur die klugen Augen blicken neugierig in die Welt, wollen lernen und die Lücke schließen, die in der Familiengeschichte klafft. Wie groß ihre schauspielerische Spannbreite ist, zeigte Dunham bereits als neurotische Hannah in der von ihr entwickelten Serie „Girls“. Hier erweist sie sich Stephen Fry ebenbürtig, hat aber genug Gespür, um ihn in all der lauten Heiterkeit seiner Rolle nicht übertrumpfen zu wollen.

And since the film is also about communication and secrets, von Heinz gives her main character the space to make what has not been said visible in quiet moments. The young woman’s disturbed relationship with her own body becomes apparent in her hotel room alone. On the first day she resists the chocolate in the minibar, on the second she bites off a piece, only to spit it out in the bathroom shortly afterwards and rinse her mouth several times. The fact that the self-castigation also has its roots in her relationship with her father is only hinted at when her appetite slowly returns over the course of the trip – precisely when the years of silence are broken.