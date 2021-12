Liverpool lineup

The Liverpool Klopp starts with: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Mane, Salah, Diogo Jota.

Van Dijk, Fabinho and Curtis Jones, recovered from COVID-19. The first two, headlines today. The English midfielder waits on the bench.