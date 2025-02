8 – 12

Triple by Rodions Kurucs [Letonia]

5 – 12

Triple from Santiago Yusta [España] With Rafa Villar assistance

5 – 9

First personal lack of kristers zoriks [Letonia] About Xabi López-Arostegui

5 – 9

Marcis Steinbergs [Letonia] Triple fails. The defensive rebound is for Xabi López-Arostegui.

5 – 9

Rafa Villar’s first personal lack [España] About Rodions Kurucs

5 – 9

Xabi López-Arostegui basket [España]

5 – 7

Joel Parra [España] The basket fails. The offensive rebound is for Xabi López-Arostegui

5 – 7

Marcis Steinbergs [Letonia] Triple fails. The defensive rebound is for Xabi López-Arostegui.

5 – 7

Triple from Santiago Yusta [España]

5 – 4

Dairis Bertans’s first personal lack [Letonia] About Xabi López-Arostegui

5 – 4

Kristers Zoriks [Letonia] The pump fails. The defensive rebound is for Santiago Yusta.

5 – 4

Joel Parra basket [España]

5 – 2

Zoriks Kristers Tray [Letonia] With Rodiones Kurucs assistance

3 – 2

Xabi López-Arostegui bomb [España]

3 – 0

Triple by Marcis Steinbergs [Letonia] With Kristers Zoriks assistance

0 – 0

Rafa Villar [España] The tray fails. The defensive rebound is for Karlis Silins.

0 – 0

Start of the game