Record-breaking rains that hit southern parts of the Republic of Korea killed two people on Wednesday.
The Korean news agency Yonhap quoted an official at the meteorological agency as saying that the level of rainfall was the highest in nearly 200 years.
Parts of North Jeolla Province saw record-breaking downpours starting Wednesday morning, with Gunsan, 178 kilometers south of Seoul, recording 131.7 mm of rain in one hour, the highest hourly rainfall ever recorded nationwide.
The hourly rainfall represents more than 10 percent of Gunsan’s average annual rainfall of 1,246 mm.
Heavy rains also fell in parts of South Chungcheong Province, with Seocheon, 166 kilometers south of Seoul, recording 111.5 mm of rainfall.
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О компании
Esperio – CFD-брокер, открывающий доступ к торговле контрактами на разницу цен. Это офшорная фирма, юридическое лицо которой OFG Cap. Ltd, имеющей лицензию от SVGFSA.
Фирма работает с 2012 года. За этот период количество клиентов выросло более, чем на 100000 человек, а торговый оборот 1 млрд долларов.
Условия
В этом дилинговом центре можно работать с валютными парами, золотом и другими металлами, ETF, биржевыми фондами, товарной продукцией, акциями и криптовалютами. Esperio предлагает следующие условия:
несколько типов счетов: стандартный, центовик, ECN, инвестиционный;
валюты счета: USD, EUR;
чистый спред, есть комиссия на сделки от 0,007% и выше в зависимости от инструмента;
исполнение ордеров рыночное;
минимальный лот 0,01;
финансовое плечо 1:1000;
бонус до 100% от суммы депозита;
платформа Metatrader, от разработчиков MetaQuotes.
Esperio в 2020 году создали свой инвестиционный фонд. Уровень риска средний, а максимальная доходность была 32,7% годовых. Рекомендуемая сумма 10000$. Помимо этого, пользователи могут заниматься копированием сделок и получать услуги по созданию инвестиционных портфелей.
Дополнительный сервис компании включает в себя экономический календарь, новостную ленту, события в мире финансов, Trading Central, аналитику и рыночные обзоры. У фирмы имеется партнерская программа.
Заключение
Отзывы об Esperio вы можете встретить в интернете, как положительные, так и негативные. С некоторыми из них мы советуем ознакомиться ниже, чтобы изучить независимую оценку организации.
39 Отзывов про Esperio
Условия хорошие, вывод оперативный, менеджеры профи, техподдержка топ
Касcио Сентябрь 20, 2022
Мне очень нравится торговать через Esperio. Манагеры не звонят на телефон, не мешают со своими навязчивыми предложениями. Я знаю, что это международная брокерская компания, у которой 100к трейдеров, поэтому в плане надежности я ни на секунду не сомневался. Когда нашел этого брокера, то изучив весь сайт за 5 минут сразу понял, что буду торговать тут.
Открытие брокерского счета произошло быстро, без лишних вопросов. Аналогично с верификацией личности. Отдел техподдержки тут вообще быстрый, хотя я лично не сталкивался с ним, но по опыту других клиентов, он да, быстрый.
Оперативный вывод средств – это еще одно преимущество компании. Дольше 1-2 суток мне никогда деньги не выводили, это хороший показатель. Контора, кстати, находится под контролем финансового регулятора Гренадин, так что называть ее нерегулируемой нельзя, как это делают многие в негативных отзывах. Не понимаю, откуда берется негатив. Возможно, от конкурентов что ли, либо нытики пишут сказки про эту прекрасную фирму. Сами слили и винят в этом брокера. Ну бред же, да
Предпочитаю в таких конторах не торговать
inva Сентябрь 21, 2022
Весьма много околорыночных услуг, да и тот факт, что компания Эсперио банально врет про свой срок работы выглядят как-то не очень. Не считаю эту фирму надежной и безопасной, и торговать я бы тут даже под дулом пистолета не стал, чего кстати и вам советую – лучше не рисковать и не открывать тут депозит, дабы сохранить свои денежные средства. Вы можете думать по-другому, но тогда пиняйте на себя, когда вы закажите деньги на вывод на свои реквизиты, а затем ничего не будет происходить, деньги вам контора не выведет.
Ненадежный посредник
Next Сентябрь 22, 2022
Что нужно для успешного трейдинга? Во-первых, надежный брокер. Если вы даже супер трейдер, но торгуете в таких шарашках, как эта контора, то смысл? Деньги не выведете. Ну а там уже важны и ваши навыки. Но первое – это безопасный посредник. Эта контора к таким не относится.
Бред для лохов откровенный
Психо Октябрь 5, 2022
Для слива денег как раз подойдет, но не для заработка. Убеждаюсь в этом снова и снова, я сама просто когда-то попала на подобный сайт, даже доверила этой компании более 3 тысяч долларов, а там ведь еще ПАММ-счета были. Эти ребята ничем от других шулерских платформ не отличаются. У ресурса Esperio нет ни Лицензии от ЦБ, ни разрешительных документов от других ведомств, страховки от государственных компаний, да практически ничего нет, кроме пустых обещаний. Но мне уже хватило всего этого, не хочу обращать внимание на разводняк, пустая трата времени.
Благополучно все слила как на самостоятельной торговле, так и на инвестициях в эти убогие ПАММы и копирование сделок. Жесть как обидно, что повелась на все это и потеряла как итог 3000 долларов.
Заманивание, потом слив
KOKS-1999 Октябрь 7, 2022
Можно давно уже было внести сие «чудо» в черный список, не тратить на него свое драгоценное время. Но я решил пойти по не такому легкому пусти, то есть зарегистрировался, внес 300 баксов, то есть даже чуть больше, чем ту сумму, которая была нужна для того, чтобы нормально себя чувствовать во время трейдинга, ну а потом уже меня начали понемногу сливать. Сперва в парах с долларом, а потом и в остальных, причем плавно, неспешно, думали, что я не буду на все это обращать внимание, спишу на торговые проблемы, недостаток ликвидности, прочий бред. Э нет, я не тупой, не глупой), развод быстро вижу.
Так что дальше не стал продолжать сотрудничество с этой компанией. Да, потерял 300 баксов, но это будет ценным уроком для меня, не работать больше с аналогичными мусорными конторами, которые рисуют любые котировки, лишь бы слить своего клиента и отнять у него все деньги до последней кпоейки.
Нет нормального регулирования
Lucky Октябрь 21, 2022
Пускай получат нормальное регулирование, которое будет основным и единственным доказательством надежности компании, тогда и можно будет поговорить о торговле. Но а пока, это стандартный фейковый посредник.
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