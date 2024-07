Bereits in der Nacht zum Mittwoch versammelten sich nach Polizeiangaben vor einer Moschee des nordenglischen Küstenortes Southport gewalttätige Demonstranten. Viele von ihnen schätzte die Polizei als Anhänger der rechtsextremistischen „English De­fence League“ ein. Sie bewarfen Bereitschaftspolizisten, die vor der Moschee standen, mit Steinen und Flaschen, demolierten Polizeiautos und setzten einen Mannschaftstransporter in Brand. 50 Polizisten wurden dabei verletzt.

Falsche Meldungen kursieren in sozialen Medien

Zuvor hatte die Polizei davor gewarnt, Meldungen zu glauben, die in sozialen Medien kursierten und den Täter des Messerangriffs fälschlicherweise als einen Muslim identifizierten. Die Meldungen hoben zudem einen terroristischen Hintergrund für die Tat hervor. Der Siebzehnjährige kam aus der Region; er ließ sich mit dem Taxi zum Tatort, einem Freizeitklub in einem ruhigen Wohngebiet, bringen.

Dort stürmte er Dienstagmittag in ei­nen Tanzkurs für Kinder und stach auf die Teilnehmer ein. Drei Opfer starben, fünf weitere Kinder sowie die Kursleiterin und ein weiterer Mitarbeiter kamen schwer verletzt im Krankenhaus. Berichten in englischen Zeitungen zufolge ist der mutmaßliche Täter der Sohn eines Ehepaars aus Ruanda, der in Cardiff geboren wurde. Vor ei­nigen Jahren zog er mit den Eltern in die Gegend um Southport. Die Polizei teilte im Laufe des Dienstags mehrfach mit, sie habe gegenwärtig keine Anhaltspunkte dafür, dass die Tat einen terroristischen Hintergrund haben könnte.

Gewalttäter waren offenbar keine Einheimischen

Am frühen Dienstagabend nahmen mehrere Hundert Einwohner der Gemeinde Southport an einer stillen Gedenkfeier vor dem Rathaus teil. Der britische Premierminister Keir Starmer legte am Nachmittag am Tatort Blumen nieder. Am Abend versammelten sich dann nach Aufrufen von Rechtsextremisten im Internet maskierte Demonstranten vor der Moschee in Southport und bedrängten dort die Polizei, die zum Schutz des Gebäudes angerückt war. Die Menge zündete Mülltonnen an, riss Gartenmauern ein, um Steine daraus zu werfen, und rief unter anderem: „Brennt die Moschee nieder“. Dabei zerbrachen Scheiben der Moschee.

Riots after the death of three girls in Southport AP

Tommy Robinson, the former leader of the right-wing extremist “English Defence League”, had previously claimed in a YouTube video that the police were lying to the public about the perpetrator. This was also the case with other violent crimes. He cited as an example a knife attack on a soldier that took place in Kent last week. There, too, the police were lying when they said there was no terrorist background to the crime, said Robinson.

Violence against emergency services: A police car burns during the riots in Southport. dpa

The leader of the right-wing populist party Reform UK, Nigel Farage, also took up the same example as Robinson. He wrote on Platform X: “Are we being denied the truth?” Farage said in a broadcast on the television channel GB News that this was a “fair and legitimate question”. The politician was elected to parliament in the general election in July with four other party members.