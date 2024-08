Kurz zuvor hatte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) den ARD-„Tagesthemen“ gesagt, der Verdächtige, den man den ganzen Tag über gesucht habe, sei am Abend in Gewahrsam genommen worden. Dabei handele es sich um eine Person, die man „im höchsten Maße“ verdächtige. „Aber das muss jetzt natürlich alles noch geprüft werden“, so Reul weiter.

Zuvor hatte die Terrororganisation „Islamischer Staat“ erklärt, für die Tat verantwortlich zu sein. Die Tat sei „als Rache für Muslime in Palästina und überall“ verübt worden, hieß es in einer Erklärung des IS im Kurznachrichtendienst Telegram. Einen Beleg dafür, dass der IS tatsächlich hinter dem Angriff steckt, wird nicht gegeben. Auch ein Beweis für einen Kontakt zwischen der Terrororganisation und dem Attentäter wird nicht geliefert.

Bei einem Polizeieinsatz in einer Solinger Flüchtlingsunterkunft hatte es am früheren Abend eine Festnahme gegeben. Der Einsatz sei ein Teil der Ermittlungen gewesen. „Aber das war nicht das, was wir gewollt haben“, so Reul.

Faeser: Lassen uns nicht spalten

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) betonte am Samstag bei einem Besuch in Solingen die Unterstützung der Bundesregierung für die Stadt und das Bundesland Nordrhein-Westfalen. „Wir lassen uns in solchen Zeiten nicht spalten, sondern stehen zusammen. Wir lassen es nicht zu, dass ein solch furchtbarer Anschlag die Gesellschaft spaltet“, sagte die Ministerin am Solinger Rathaus. „Wir als Bundesregierung tun alles, um hier vor Ort zu unterstützen.“

Federal Minister of the Interior Nancy Faeser with North Rhine-Westphalia’s Minister of the Interior Herbert Reul (centre) and Prime Minister Hendrik Wüst dpa

North Rhine-Westphalia’s Prime Minister Hendrik Wüst (CDU) described the knife attack by the perpetrator, who is still on the run, as an “attack that struck our country in the heart.” “This is an act of terror against the security and freedom of our country and also against the way we live here,” said Wüst. Celebrating and laughing together with strangers is “our way of life here in North Rhine-Westphalia,” said Wüst. But the country is not wavering. “We will not allow ourselves to be shaken by terror and hatred. We will defend our way of life.”

Arrest of a fifteen-year-old

The knife attack in Solingen occurred on Friday evening. The attacker deliberately attacked several people with a knife at around 9:40 p.m., said Düsseldorf police chief Thorsten Fleiß, who led the operation on Saturday night, during a press conference in Wuppertal on Saturday afternoon. The dead were a 67-year-old man, a 56-year-old man and a 56-year-old woman. Of the eight injured people, four were critically injured, two seriously and two slightly.

In the early hours of Saturday morning, a fifteen-year-old was arrested, reported Fleiß. The youth was not described in more detail for the protection of minors. Senior public prosecutor Markus Caspers from the Düsseldorf public prosecutor’s office explained that the youth arrested was “only charged with failing to report planned crimes.” “One person is said to have spoken to the youth about intentions that would fit the crime.”

The scene of the crime was the Fronhof, a market square in downtown Solingen, where there was a stage for live music. A “Festival of Diversity” began on Friday to mark the 650th anniversary of the city of Solingen. It was supposed to last until Sunday, but the city has since ended the festival completely and canceled the program items planned for the weekend. The nearby cities of Hilden and Haan also canceled festivals planned for this weekend at short notice. In addition to great shock and sadness for the victims in Solingen, the security situation also played a role.

Solingen Mayor Tim Kurzbach described the city as deeply affected and full of grief. “But not being alone in this grief is a good sign.” On Saturday evening, hundreds of people gathered at Neumarkt for a memorial event.