Mit ihren 19 Jahren befindet sich die Ulmerin Tannheimer in jenem Alter, in dem auch Magdalena Neuner vor zwei Jahrzehnten in die Weltspitze aufrückte und fortan das Geschehen im internationalen Frauenbiathlon fast nach Belieben dominierte. The now 37-year-old nine started with numerous places in the top ten. Just like what happened to Tannheimer recently towards the end of her first World Cup week this winter. She came sixth in the sprint, followed by fifth place in the mass start, and missed the podium by centimeters in Kontiolahti, Finland. And it wasn’t just their results that raised suspicions. Does this 19-year-old have Neunerian traits?

SZ Plus Exclusive Biathlon talents :“The enthusiasm for sports is conveyed much earlier in Norway” Julia Tannheimer was trained in Germany, Julia Kink in Norway. Why are winter athletes in Scandinavia so much faster? Answers from the latest double room of the DSV biathlon.

Anyone who looked into Tannheimer’s face in the far north would find an almost engraved smile there. „Julia hat so viel Euphorie gehabt“, sagte etwa die elf Jahre ältere Franziska Preuß nach dem Massenstart, in dem sie Tannheimer knapp bezwungen hatte und Dritte wurde. “That infected me.” You could hear your teammates saying similar sentences about Neuner at the time. Deren (bis heute vorhandenes) Dauerlächeln hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die Wallgauerin nicht nur als erfolgreichste, sondern auch schillerndste aller deutschen Biathleten in Erinnerung blieb und über WM-, Olympia- und Weltcupauszeichnungen hinaus dekoriert wurde, allein dreimal wurde sie gewählt zu Deutschlands Female athlete of the year. Neuner was radiant in every respect Winter sports beyond. Und auf die Gefahr hin, dass dies als Druck empfunden werden könnte, die Abiturientin Tannheimer wäre vielleicht mal wieder so eine Kandidatin.

In any case, she doesn’t have to shoulder the so-called pressure alone. Tannheimer ist hinter den arrivierten Preuß und Vanessa Voigt bei Weitem nicht die einzige Biathletin, die dem Deutschen Skiverband (DSV) Hoffnung bereiten dürfte. Auch von Selina Grotian, 20, Julia Kink, 20, und Johanna Puff, 22, verspricht sich der DSV – und wohl auch das heimische Biathlonpublikum – einiges. In Hochfilzen startet im Weltcup zudem erstmals Marlene Fichtner, 21. Seine „jungen Wilden“, hatte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling unlängst erklärt, seien „absolut ein Versprechen für die Zukunft“. With Grotjan, this has been evident for a long time after finishing fourth in the individual World Cup and bronze in the relay in February. In Kontiolahti, weakened by an infection, she finished 50th in the individual and 48th in the sprint. Kink und Puff leisteten sich dort zu viele Schießfehler für vordere Plätze, können dem Vernehmen nach aber auch schnell laufen – und mit Tannheimer und Neuner um die Wette strahlen, auch wenn man die Kleinkaliberkugeln nicht in die Scheiben lächeln kann.

Tannheimer has long known what gold medals feel like around his neck

Neunerian features? „Puh“, erklärt Tannheimer am Mittwoch per Whatsapp aus Hochfilzen, von solchen Vergleichen halte sie nichts, „weil es bis zu den Erfolgen von einer Neuner schon noch ein weiter Weg ist, wo viel noch passieren kann“. She is “much more relaxed than before Kontiolahti because, on the one hand, I now know roughly how everything works.” If “everything goes right for her, I know that I can run to the front.” In terms of running, she was consistently among the ten fastest in Finland – and she was just getting started.