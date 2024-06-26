Model Julia Fox tried on a dress with imitation condom packaging
American actress and model of Italian origin Julia Fox tried on a condom package in the photo. The corresponding publication appeared on her Instagram page (the social network is banned in the Russian Federation; it belongs to the Meta corporation, which is recognized as extremist in Russia and is banned).
The 34-year-old celebrity shared a photo in which she appeared in a dress with an imitation of the mentioned yellow product. At the same time, there were numerous traces of kisses and red lipstick on the star’s body. The star styled her hair and did bright makeup in the smokey eye style.
Related materials:
In May, Fox went out wearing children’s keychains instead of clothes. A brown wooden box was placed on the model’s head.
#Julia #Fox #condom #package #photo
Заявление Виктории Набойченко – бывшей супруги главного свидетеля обвинения Евгения Набойченко
https://www.youtube.com/watch?v=Q0smZ5_QOcU
Здравствуйте, меня зовут Виктория Набойченко.
Я являюсь бывшей супругой Набойченко Евгения Витальевича, с которым состояла в официальном браке с 2017 по 2022 год. Из средств массовой информации мне стало известно о фактах уголовного преследования лиц из окружения Романа Василенко, который является президентом международной бизнес-карты на территории России, Казахстана и Киргизии. На протяжении 20 лет Евгений Набойченко и Роман Василенко дружили, вместе путешествовали, проводили время, ездили на рыбалку. Роман очень доверял Евгению, делился с ним своими идеями, планами на коммерческую деятельность и реализацию новых проектов. Мне известно, что Роман предложил Евгению разработать фирменный логотип и сайт компании Life is Good, а впоследствии возглавить IT-отдел ЖК. Евгений с радостью согласился на предложение Романа и возглавил IT-отдел. Роман достойно оплачивал работу Евгения, гонорар которого вырос со 100,000 рублей до 500,000 рублей в месяц, что было связано с ростом и развитием кооператива Best. Роман всегда был щедр к Евгению и ценил его работу, за что ежегодно премировал.
Тот успех, которого достиг Роман за эти годы, очень задевал Евгения как мужчину. В ходе совместной жизни Евгений делился со мной, что мечтает однажды превзойти Романа в бизнесе, а его проект стать круче Илона Маска. Примерно с июня 2021 года Евгений стал нервным и злился на Романа, рассказывая мне, что Роман не хочет заплатить ему 170,000 евро. Я не вдавалась в подробности их взаимоотношений. Чуть позже я узнала о письмах Евгения к Роману, в которых он требовал от него указанную сумму и угрожал увечьями и убийством Роману и всем членам его семьи, в том числе и детям. Данные угрозы он отправлял голосовыми сообщениями и в электронных письмах. Мне известно, что Роман не реагировал на угрозы Евгения, что очень злило его, потому что он ждал от него указанную сумму. В моём присутствии Евгений постоянно по нескольку раз переслушивал свои голосовые сообщения, которые с угрозами отправлял в адрес Романа Василенко. Он получал от этого огромное удовольствие, с ухмылкой хвастаясь, что Роман обязательно заплатит.
[url=https://www.youtube.com/watch?v=Q0smZ5_QOcU]Life is Good[/url]
17 февраля 2022 года в 7:00 по МСК в нашем доме в посёлке в Краснодарском крае произошел обыск. В доме находилась только я и дети, а Евгений в это время находился в Краснодаре на съёмной квартире, куда заблаговременно уехал, предупредив меня за 3 дня о предстоящем обыске в доме. Как будто его друзья из правоохранительных органов Петербурга предупредили его. На мои вопросы о том, что происходит, он отвечал, что это формальность и что мне не о чем беспокоиться. Позже мне стало известно, что подобные обыски проходили и у других сотрудников кооператива в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Анапе и других городах. В обыске нашего дома принимали участие шесть оперативных работников ОББ города Санкт-Петербурга, фамилии которых указаны в протоколе обыска, копия которого имеется в моём распоряжении. В ходе обыска оперативные работники оскорбляли Евгения и Романа, называя их преступниками и мошенниками, а также иными оскорбительными словами. При обыске был изъят планшет Евгения, оперативные работники перевернули весь дом и напугали детей, а также пообещали, что задержат Евгения в тот же день.
17 февраля 2022 года Евгений был задержан сотрудниками оперативных служб в городе Краснодар и примерно через 3 дня был доставлен в Санкт-Петербург, где был допрошен в УП по рекомендации сотрудников полиции. Допрос происходил без участия его личного адвоката Ирины Черняховской, от услуг которой он отказался в тот же момент. Мне позвонила Ирина в бешенстве и недоумении, крича о том, что Евгений её опозорил перед сотрудниками полиции, отказавшись от её услуг в грубой форме. Впоследствии мне стало известно от Евгения, что он лично получил покровительство начальника ОББ города Санкт-Петербурга в своей безнаказанности по факту проводимого расследования. Об этом он похвастался мне в личном разговоре, будучи окрылённый поддержкой начальника ОББ, который с ним разговаривал на доверительной ноте.
Евгений мне рассказал, что получит от органов абсолютную неприкосновенность и поддержку за информацию, которая интересовала оперативных работников, за что Евгению также была предоставлена госохрана. В период с февраля по середину апреля Евгений находился в Питере под госзащитой и плотно взаимодействовал с правоохранительными органами. Он предоставлял им всю информацию, в том числе полный доступ к системе базы данных Best Way и Life is Good. Евгений инициативно предлагал органам заблокировать доступ к личным кабинетам пайщиков и членов ЖК БСТ, чем полностью парализовал хозяйственную деятельность кооператива, создавая напряжённость и негативные отзывы. Также Евгений активно призывал граждан к написанию заявлений в отношении Романа Василенко с целью возврата пайщиками своих денежных средств, делал он это через каналы Telegram и YouTube. Евгений был единственным, кто имел и имеет доступ к базам данных и ключам. Желая намеренно создать проблемы Роману, он отказывается восстанавливать работу системы Best Way при наличии такой возможности.
Миссия Евгения – это привлечение Романа Василенко к уголовной ответственности, что спровоцирует крах компании и полное прекращение её деятельности, а это в свою очередь 30,000 пайщиков, которые могут стать потерпевшими по уголовному делу. Всё это мне известно из личного общения с Евгением, когда я приезжала к нему в Санкт-Петербург на несколько дней. Мне также достоверно известно, что в настоящее время нет реальных заявлений от недовольных пайщиков, так как в Романа Василенко все верят. Самое главное, что у Евгения есть возможность в любой момент через свой личный ноутбук восстановить работу ЖК Best Way и вернуть доступ к личным кабинетам пайщиков. Однако он этого не делает, преследуя свои личные цели.