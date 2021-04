Marbella: Alfonso Herrero; Marcos Ruiz, Carlos Blanco, Eliseo Falcón, Redru; Álex Bernal (Gudiño, 89 ‘), Granero (Añón, 77’), Quezada, Callejón (Fernando Román, 89 ‘); Óscar García (Edu Ramos, 63 ‘) and Chumbi (Tresaco, 77’)

The ejido: Wilfred; Cova, Checa, Crístian Moreno; Vícor Pérez, Brian, Jonxa (Sergio Pérez, 75 ‘), N’Diaye, Arranz; Toni Dovale (Tiago, 73 ‘) and Etxaniz (Boris, 79’).

Goals: 1-0 (84 ‘) Juanmi Callejón.

Referee: Amar Ahmed (from Melilla). He admonished Óscar, Chumbi and Alfonso Herrero by Almería and N’Diaye and Sergio Pérez in El Ejido.

Incidents. Antonio Lorenzo Cuevas. 400 spectators.