EL SALVADOR (3 + 15): González, Del Hoyo, Alvarado, García, Walker-Fitton, De Aguilera, De la Llana, Sánchez, Ramos, Rust, Marín, Du Toit, Barrios, Lainz and Piña -Smith, Villagrá, Jurado, Fernández, Martínez , P. Silva, G. Silva and Trevithick

essays: Rust (45 ‘), Du Toit (56’)

Conversions: Rust (46 ‘)

Punishment blows: Rust (35 ‘, 68’)

ALCOBENDAS (12 + 12): Van den Berg, Ovejero, Domínguez, Cabrera, Van de Ven, Molina, Tapili, Schab, Williams, López, Cherr, Lo Sasso, Stewart, Londoño and Martínez – They also played- Gallego, Spain, Barrionuevo, Foulds, Rodríguez, Perotti , Elvira and González.

Punishment blows: López (3 ‘, 26’, 32 ‘, 40’, 42 ‘, 48’, 53 ‘)

Stadium: San Amaro, Burgos. About 194 spectators.

Referee: Iñigo Atorrasagasti. Yellow to Molina at 12 ‘.