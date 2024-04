The Japanese Grand Prix Formula 1 took place for two editions in 1976 and 1977 on the Fuji circuit near Yokohama, before returning permanently to the world calendar starting from 1987, hosted on the Suzuka circuit. For a short period Japan also had a second race on the calendar, the Pacific Grand Prix held at the Aida circuit in 1994 and 1995.

Japan GP Roll of Honor

1976 – Fuji: Mario Andretti (Lotus)

1977 – Fuji: James Hunt (McLaren)

1987 – Suzuka: Gerhard Berger (Ferrari)

1988 – Suzuka: Ayrton Seine (McLaren)

1989 – Suzuka: Alexander Nannini (Benetton)

1990 – Suzuka: Nelson Piquet (Benetton)

1991 – Suzuka: Gerhard Berger (McLaren)

1992 – Suzuka: Riccardo Patrese (Williams)

1993 – Suzuka: Ayrton Seine (McLaren)

1994 – Suzuka: Damon Hill (Williams)

1995 – Suzuka: Michael Schumacher (Benetton)

1996 – Suzuka: Damon Hill (Williams)

1997 – Suzuka: Michael Schumacher (Ferrari)

1998 – Suzuka: Mika Häkkinen (McLaren)

1999 – Suzuka: Mika Häkkinen (McLaren)

2000 – Suzuka: Michael Schumacher (Ferrari)

2001 – Suzuka: Michael Schumacher (Ferrari)

2002 – Suzuka: Michael Schumacher (Ferrari)

2003 – Suzuka: Rubens Barrichello (Ferrari)

2004 – Suzuka: Michael Schumacher (Ferrari)

2005 – Suzuka: Kimi Räikkönen (McLaren)

2006 – Suzuka: Fernando Alonso (Renault)

2007 – Fuji: Lewis Hamilton (McLaren)

2008 – Fuji: Fernando Alonso (Renault)

2009 – Suzuka: Sebastian Vettel (Red Bull)

2010 – Suzuka: Sebastian Vettel (Red Bull)

2011 – Suzuka: Jenson Button (McLaren)

2012 – Suzuka: Sebastian Vettel (Red Bull)

2013 – Suzuka: Sebastian Vettel (Red Bull)

2014 – Suzuka: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 – Suzuka: Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 – Suzuka: Nico Rosberg (Mercedes)

2017 – Suzuka: Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Suzuka: Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Suzuka: Valtteri Bottas (Mercedes)

2022 – Suzuka: Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Suzuka: Max Verstappen (Red Bull)

2024 – Suzuka: Max Verstappen (Red Bull)